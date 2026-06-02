Γεωργιάδης: Τριήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα για την πρόοδο των έργων στο ΕΣΥ
Δείτε το πρόγραμμα του υπουργού Υγείας
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 2 Ιουνίου, τριήμερη περιοδεία στη Β. Ελλάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια ανακαινισμένων δομών υγείας και να επιθεωρήσει τα έργα αναβάθμισης του ΕΣΥ που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το πρόγραμμα του Άδωνι Γεωργιάαδη
Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:
Τετάρτη 3 Ιουνίου
- 10:30 Άφιξη Θεσσαλονίκη
- 11:00 Εγκαίνια στο Κέντρο Υγείας Θέρμης
- 13:00 Εγκαίνια ΤΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
- 14:30 Επίσκεψη στο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας (Κ.Η.Ο.Φ.) Κιλκίς
Πέμπτη 4 Ιουνίου
- 10:00 Εγκαίνια Οφθαλμολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ”
- 11:30 Εγκαίνια Πνευμονολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”
- 17:00 Εγκαίνια ΤΕΠ και στεφανιογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Παρασκευή 5 Ιουνίου
- 11:00 Επίσκεψη σε ολοκληρωμένα έργα στα Κέντρα Υγείας Αβδήρων, Ιάσμου & Σαπών
- 17:00 Εγκαίνια ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
