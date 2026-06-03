“Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα”: Έβαλαν Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι (Φωτογραφία)

Αίσθηση και πολλές συζητήσεις προκάλεσε η κοινή συνύπαρξη του Άδωνι Γεωργιάδη, του Νίκου Ανδρουλάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε τραπέζι, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της εταιρείας Μασούτης ΑΕ.

Μία εβδομάδα μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο υπουργός Υγείας κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οι δυο τους βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να συμπληρώνει το αμήχανο σκηνικό, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας της Μασούτης ΑΕ στην ελληνική αγορά.

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Η άβολη στιγμή αποτυπώθηκε σε φωτογραφικό στιγμιότυπο που ανέβασε ο υπουργός Υγείας στην πλατφόρμα Χ.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομιλεί με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, απέναντί του η Ζωή Κωνσταντοπούλου κοιτά αλλού, ενώ στη μέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα στην εκδήλωση για τα 50

Χρόνια του «Μασούτης»….να τα χιλιάσουν pic.twitter.com/ipIGHRv6Kh June 2, 2026

Παρόλο που κάθονταν σε απόσταση… αναπνοής, όλη τη βραδιά δεν αντάλλαξαν κουβέντα, καθώς το κλίμα ανάμεσά τους είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένο.