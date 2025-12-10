Γεωργιάδης για ακύρωση εξετάσεων ογκολογικών ασθενών: “Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια”

Την αναγκαστική ακύρωση των προγραμματισμένων εξετάσεων ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ, λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου του Ηρακλείου από τους αγρότες, σχολίασε με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκφράζοντας την έντονή ενόχλησή του για το περιστατικό.

Λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες, δεν κατέστη εφικτό να φτάσουν στην Κρήτη τα απαραίτητα ραδιοφάρμακα από την Αθήνα.

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε πως έχει καταβληθεί μεγάλος αγώνας ώστε τα συγκεκριμένα φάρμακα να μεταφέρονται καθημερινά στο νησί, προκειμένου να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασθενών, ασκώντας και πρόσθεσε πως, παρά το ότι τα αιτήματα των αγροτών μπορεί να έχουν βάση, «υπάρχουν όρια».

Συνολικά 20 ογκολογικοί ασθενείς είδαν τα ραντεβού τους για PET/SCAN – τα οποία είχαν κλειστεί έως και τρεις μήνες πριν – να ακυρώνονται, καθώς το ευαίσθητο ραδιοφάρμακο δεν έφτασε ποτέ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω της μη πραγματοποίησης της πτήσης.

Υπενθυμίζεται ότι τα συγκεκριμένα ραδιοφάρμακα παράγονται στην Αθήνα και μεταφέρονται καθημερινά στην Κρήτη, καθώς απαιτούν ειδικούς χειρισμούς και άμεση χρήση.

Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης.

Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!