Ηράκλειο: Ακυρώθηκαν 20 ραντεβού για PET-SCAN εξαιτίας του μπλόκου των αγροτών στο αεροδρόμιο – Δεν έγινε η μεταφορά του ραδιοφαρμάκου

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε σε δεκάδες ασθενείς η κατάληψη του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» από αγρότες στο Ηράκλειο, που είχε ως αποτέλεσμα την πολύωρη διακοπή της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ, Νίκου Τζανάκη, 20 προγραμματισμένα ραντεβού για PET-SCAN ακυρώθηκαν, καθώς το απαραίτητο ραδιοφάρμακο δεν κατάφερε να φτάσει αεροπορικώς στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Τζανάκης.

Το χρονικό

Το απόγευμα της Δευτέρας, περίπου 500 αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν μέχρι την πίστα του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να διακοπούν όλες οι πτήσεις.

Το αεροδρόμιο άνοιξε εκ νέου αργότερα, όμως έκλεισε ξανά στις 23:00, παραμένοντας εκτός λειτουργίας έως το πρωί της Τρίτης, οπότε και συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή. Τελικά, το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε.

Η ανάρτηση του Νίκου Τζανάκη

Ο καθηγητής περιγράφει ότι, φτάνοντας στο εργαστήριο PET-SCAN για να παραλάβει εξετάσεις ασθενών, αντίκρισε «μια ασυνήθιστη σιωπή» σε έναν χώρο που συνήθως «σφύζει από δραστηριότητα». Εκεί ενημερώθηκε για τις ακυρώσεις.

Με αφορμή το περιστατικό, ο κ. Τζανάκης προχώρησε σε έναν ευρύτερο προβληματισμό σχετικά με τις κοινωνικές συμπεριφορές που οδηγούν σε επεισόδια και καταστροφές:

«Πώς γίνεται να καταστρέφουμε τόσο απερίσκεπτα τη ζωή ο ένας του άλλου; Ποιος νομιμοποιεί στα μάτια νέων ανθρώπων τη μετατροπή της κατσούνας – συμβόλου μόχθου και αξιοπρέπειας – σε όργανο βίας;» διερωτάται, τονίζοντας ότι οι ευθύνες δεν βαραίνουν τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά συνολικά την κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καθηγητής προειδοποιεί ότι η συλλογική αδράνεια οδηγεί αναπόφευκτα σε επανάληψη παρόμοιων φαινομένων: «Την επόμενη φορά που θα θεωρήσουμε ότι θιγόμαστε, θα γίνουμε εμείς οι συγκυριακοί κατσουνοφόροι που θα εξαναγκάσουν πονεμένους συμπολίτες να αναβάλουν την κρίσιμη ιατρική τους εξέταση».