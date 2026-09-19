Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα παίζουν σήμερα – Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις
Πλούσιο το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου (19/9), με τον τελικό Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης να δεσπόζει – Πού θα δείτε όλα τα μεγάλα παιχνίδια.
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές αναμετρήσεις σε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις και μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Τα βλέμματα στρέφονται το βράδυ στο Άμπου Ντάμπι, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του EuroLeague Super Cup.
Το μεγάλο παιχνίδι θα αρχίσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4HD.
Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό μετά τη μεγάλη νίκη τους με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το δεύτερο εισιτήριο επικρατώντας της Dubai BC.
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης στις 20:00
Ο τελικός αποτελεί το σημαντικότερο μπασκετικό ραντεβού της ημέρας, καθώς Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του EuroLeague Super Cup.
Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι, με τζάμπολ στις 20:00.
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: 20:00, Novasports 4HD.
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»
Την ίδια ώρα υπάρχει ακόμη ένα παιχνίδι με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στις 20:00, στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.
Νωρίτερα, στις 17:00, Μπουργκ και Παρτίζαν θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.
Πλούσια δράση και στο ποδόσφαιρο
Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα της ημέρας υπάρχουν αναμετρήσεις από την Ελλάδα αλλά και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στην Ελλάδα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ατρόμητος – Κηφισιά και Άρης – Ηρακλής, ενώ ευρωπαϊκό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, σημαντικές αναμετρήσεις από Premier League, Serie A, La Liga και Bundesliga.
Στο πρόγραμμα υπάρχει επίσης ελληνικό ενδιαφέρον στο Davis Cup, με τις αναμετρήσεις Σλοβακία – Ελλάδα.
Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
13:00 – Σλοβακία – Ελλάδα
Davis Cup – Magenta Sport 6
13:45 – ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο Γυναικών – ΕΡΤ2 Σπορ
14:30 – Τότεναμ – Άστον Βίλα
Premier League – Novasports Premier League
16:00 – Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος
Super League 2 – ΕΡΤ2 Σπορ
17:00 – Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
EuroLeague Super Cup – Novasports 4HD
17:00 – Μπουργκ – Παρτίζαν
Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος» – ΣΚΑΪ
20:00 – Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Τελικός EuroLeague Super Cup – Novasports 4HD
20:00 – Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος» – ΣΚΑΪ
21:00 – Άγιαξ – Εξέλσιορ
Eredivisie – Novasports 1HD
22:00 – Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα
La Liga – Magenta Sport 3
Το αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου συμπληρώνεται από τένις, MotoGP, γκολφ και άλλες διοργανώσεις.
πηγή στην Google
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