Νέα επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Πλεύρη: «Για ποιο λόγο είπε ψέματα για το πότε τους γνώρισε;»

Νέα απάντηση στον Θάνο Πλεύρη εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη γνωριμία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τους γιατρούς που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Χαριλάου Τρικούπη επανήλθε μετά τις δηλώσεις του υπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS 104,6, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιβεβαίωσε πως γνώριζε τους κατηγορούμενους γιατρούς ήδη από το 2012.

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Νωρίτερα, ο Θάνος Πλεύρης είχε απαντήσει στο ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας ότι υπήρξε επαγγελματική συνεργασία με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και υποστηρίζοντας ότι η βασική μεταξύ τους σχέση ήταν εκείνη γιατρού και ασθενούς.

ΠΑΣΟΚ: «Επιβεβαίωσε ότι τους γνώριζε από το 2012»

«Ο κ. Πλεύρης με τις δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGANEWS επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους κατηγορούμενους ιατρούς από το 2012 και επιπλέον επιβεβαίωσε ότι είπε δημόσια ψέματα για τη χρονολογική σειρά της γνωριμίας τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι ο υπουργός είχε δηλώσει πως η σχέση του με τον γιατρό αναπτύχθηκε μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2016.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, ο Θάνος Πλεύρης και οι γιατροί εμφανίζονταν ήδη από το 2012 μεταξύ των ιδρυτικών μελών του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου».

«Ενώ ήταν συνιδρυτές σωματείου από το 2012, ο υπουργός δήλωσε πως γνωρίστηκαν μετά το πρόβλημα υγείας του το 2016, πολύ αργότερα δηλαδή, και ανέπτυξαν τη σχέση ασθενούς-θεράποντος ιατρού», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας»

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι «εδώ πλέον τίθεται σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας».

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Στην ανακοίνωσή του σχολιάζει ακόμη πως «οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν να πουν την αλήθεια για τίποτα» και ότι «το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη».

Κλείνοντας, η Χαριλάου Τρικούπη καλεί τον Θάνο Πλεύρη να εξηγήσει ο ίδιος τη χρονική ακολουθία της γνωριμίας του με τους κατηγορούμενους.

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«Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κ. Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώρισε τους κατηγορουμένους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

Τι είχε απαντήσει ο Θάνος Πλεύρης

Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε στις δηλώσεις του ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του 2012 και του 2016.

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Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο σωματείο, ενώ το 2016 αναπτύχθηκε η προσωπική σχέση γιατρού-ασθενούς, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας.

Ο υπουργός απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό περί επαγγελματικής συνεργασίας, λέγοντας ότι το σωματείο είχε περίπου 22 μέλη και τελικά δεν λειτούργησε.

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«Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο. Άλλωστε, δεν λειτούργησε ποτέ το σωματείο», είχε δηλώσει.

Η νέα ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έρχεται έτσι να συνεχίσει την αντιπαράθεση, με επίκεντρο πλέον όχι μόνο τη φύση της σχέσης του υπουργού με τον γιατρό, αλλά και το πότε ακριβώς ξεκίνησε η γνωριμία τους και πώς την είχε περιγράψει δημόσια ο Θάνος Πλεύρης.