Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του Ηλία Κασιδιάρη στη Κλεισθένους (βίντεο)

Σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο του Ηλία Κασιδιάρη στην Κλεισθένους το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες πριν την αποφυλάκισή του, προχώρησε αντιφασιστική οργάνωση, με ανακοίνωσή της σε γνωστή σελίδα αντιεξουσιαστικού χώρου.

Παράλληλα, ανάρτησε και βίντεο από την στιγμή της επίθεσης.

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Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Στις 15 Σεπτεμβρίου παρακολουθήσαμε την κακόγουστη παράσταση “Αποφυλάκιση Κασιδιάρη“, με τα μίντια και την καθεστωτική πολιτική σκηνή να την αναγορεύουν σε κεντρικό πολιτικό γεγονός.

Είδαμε το καθεστώς να ακροβατεί για μια ακόμα φορά ανάμεσα στη χρηστικότητα των φασιστών ως συστημική εφεδρεία και στη χαλάστρα που μπορεί να κάνουν στη μοιρασιά της “δεξιάς πολυκατοικίας“.

Για εμάς, για τον κόσμο του αγώνα, οι φασίστες ήταν και είναι το “μακρύ χέρι” για τις βρώμικες δουλειές κράτους και κεφαλαίου, τσιράκια των αφεντικών και εκφραστές της πιο κτηνώδους μορφής της εξουσίας.

Δεν προσδοκούμε τίποτα από τη “δικαιοσύνη” των αφεντικών. Αποδεχόμαστε μόνο τη ταξική αντιβία, έτσι όπως χίλιες φορές και με χίλιους τρόπους χτύπησε τους φασίστες. Στα γραφεία τους, στους δρόμους και τις πλατείες, στα σπίτια τους.

Το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη, 3 μέρες πριν την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη, 6 μέρες πριν την επέτειο της δολοφονίας του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, 50 αντιφασίστριες και αντιφασίστες, βάλαμε στο στόχαστρό μας, με σφυριά, μπογιές, σπρέι και τρικάκια, τα γραφεία του ναζιστή Κασιδιάρη, στην οδό Κλεισθένους 17, δίπλα στο δημαρχείο της ΑΘήνας.

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ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΦΥΣΣΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟ