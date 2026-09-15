Κασιδιάρης: Τι είπε η δικηγόρος του για ΝΙΚΗ και πρώην Σπαρτιάτες – Η αναφορά σε Βελόπουλο και Λατινοπούλου

Τον πολιτικό σχεδιασμό που, κατά την ίδια, εξετάζει ο Ηλίας Κασιδιάρης για την επιστροφή του στην εκλογική σκηνή περιέγραψε η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Status 107,7.

Η τοποθέτησή της έγινε λίγο πριν από την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού, μετά την οποία ο ίδιος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική δράση μέσω ενός «νέου ισχυρού εθνικού κόμματος».

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Ο πρώην βουλευτής έχει καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Ο σχεδιασμός για υφιστάμενο πολιτικό φορέα

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η Βάσω Πανταζή, ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να ιδρύσει νέο κόμμα ούτε να κατέχει ιδρυτική θέση σε αυτό. Η πλευρά του εξετάζει, κατά την ίδια, τη συμμετοχή του μέσω ενός υφιστάμενου μη κοινοβουλευτικού πολιτικού φορέα.

Η δικηγόρος του ανέφερε ακόμη ότι στον σχεδιασμό θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ανεξάρτητοι βουλευτές, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται «μόνο στους πρώην Σπαρτιάτες».

Δεν προσδιόρισε, πάντως, ποιος είναι ο συγκεκριμένος εξωκοινοβουλευτικός φορέας ούτε κατονόμασε τους βουλευτές με τους οποίους φέρεται να διεξάγονται συζητήσεις.

Τι είπε για τις επαφές με τη ΝΙΚΗ

Η Βάσω Πανταζή υποστήριξε ότι «υπάρχουν επαφές με το κόμμα της ΝΙΚΗΣ», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη μορφή, το επίπεδο ή την εξέλιξη αυτών των συζητήσεων.

Στο σχετικό δημοσίευμα δεν καταγράφεται επίσημη τοποθέτηση της ΝΙΚΗΣ ή συγκεκριμένων ανεξάρτητων βουλευτών που να επιβεβαιώνει πολιτική συμφωνία.

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Παράλληλα, η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας:

με ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία,

με ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Οι αναφορές της περιγράφουν, επομένως, έναν πολιτικό σχεδιασμό και διερευνητικές κινήσεις και όχι τη συγκρότηση ανακοινωμένου εκλογικού συνδυασμού.

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Διαφορετική η αναφορά σε Βελόπουλο και Λατινοπούλου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση που προκύπτει από τις δηλώσεις της Βάσως Πανταζή σχετικά με τον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η δικηγόρος δεν μίλησε για επαφές ή συμφωνίες με την Ελληνική Λύση και τη Φωνή Λογικής. Ανέφερε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης επιδιώκει να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους των δύο κομμάτων.

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Συνεπώς, από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν προκύπτει επικοινωνία με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, αλλά στόχευση σε τμήμα του εκλογικού ακροατηρίου που κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

Η αναφορά σε ποσοστό 7%-8%

Η Βάσω Πανταζή ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης διατηρεί δημοσκοπική επιρροή μεταξύ 7% και 8%.

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Ωστόσο, στη συνέντευξη, όπως αυτή μεταφέρεται στο δημοσίευμα, δεν κατονομάστηκε συγκεκριμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων ούτε παρουσιάστηκε έρευνα που να τεκμηριώνει το συγκεκριμένο εύρος.

Κατά την ίδια, οι άνθρωποι με τους οποίους αναζητεί συνεργασία προέρχονται από τη συντηρητική Δεξιά και την Ακροδεξιά, με βασικούς άξονες την ακρίβεια και το μεταναστευτικό.

Το νομικό εμπόδιο και η «πραγματική ηγεσία»

Οι δηλώσεις της δικηγόρου του δεν λύνουν το βασικό νομικό ζήτημα σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές.

Ο Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου Κώστας Μποτόπουλος έχει εξηγήσει στο DEBATER ότι, με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο Ηλίας Κασιδιάρης «δεν μπορεί να είναι αρχηγός, ιδρυτής ή υποψήφιος».

Όπως αναλύεται στο ρεπορτάζ του DEBATER για το νομικό πλαίσιο της πολιτικής επιστροφής του, ο έλεγχος του Αρείου Πάγου δεν περιορίζεται στις επίσημες κομματικές ιδιότητες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο ένα πρόσωπο να ασκεί την πραγματική ηγεσία ενός σχηματισμού, ακόμη και εάν δεν εμφανίζεται τυπικά στη διοίκησή του.

Η εκτίμηση της υπεράσπισης ότι μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μέσω άλλου φορέα αποτελεί τη νομική θέση της πλευράς του. Η τελική κρίση θα ανήκει στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου όταν προκηρυχθούν οι εκλογές και κατατεθούν οι συνδυασμοί.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Μετά τις δηλώσεις της Βάσως Πανταζή δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί:

ποιος είναι ο υφιστάμενος πολιτικός φορέας που εξετάζεται,

ποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές συμμετέχουν στις συζητήσεις,

ποια είναι η πραγματική έκταση των επαφών με τη ΝΙΚΗ,

ποιος θα εμφανίζεται ως επικεφαλής και ποιος θα ασκεί τη διοίκηση,

με ποιον τρόπο εκτιμά η πλευρά Κασιδιάρη ότι θα ξεπεραστεί ο έλεγχος του Αρείου Πάγου.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και κόμματα, η εικόνα αφορά έναν πολιτικό σχεδιασμό υπό διαμόρφωση και όχι μια ολοκληρωμένη ή επιβεβαιωμένη εκλογική συνεργασία.