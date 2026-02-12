Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Διατήρηση των ανοικτών διαύλων και… συμφωνία για τις διαφωνίες

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 11/2 η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τις δύο πλευρές να κάνουν μισό βήμα μπροστά.

Παρόλο που οι δύο πλευρές κατέστησαν σαφές ότι οι διαφωνίες υπάρχουν, συμφώνησαν να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά», καθώς είναι προς όφελος των δύο χωρών, αλλά και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας έπεσαν οι υπογραφές για έξι συμφωνίες και μία διακήρυξη.

Για την ελληνική πλευρά, ο στόχος της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Άγκυρα επετεύχθη, όπως αποτυπώθηκε και στις κοινές δηλώσεις.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα, όπως το Αιγαίο, η Ανατολική Μεσόγειος, η Θράκη, το Κυπριακό, το μεταναστευτικό και περιφερειακά ζητήματα, ενώ επισημάνθηκαν τα ζητήματα που εγείρουν διαφωνίες.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει δύναμη ειρήνης και επιδιώκει ειλικρινείς σχέσεις και συνεργασίες: «Η μοίρα μάς έφερε στην ίδια γειτονιά. Ας χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης και προόδου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή ελληνική θέση ότι η μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου – και μάλιστα επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και συγκεκριμένα του δικαίου της θάλασσας – είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε πως τα ζητήματα μπορούν να λυθούν με βάση το διεθνές δίκαιο και χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «πολύτιμο φίλο».

Ο ίδιος διεμήνυσε ότι και οι πλευρές συμφωνούν πως τα προβλήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. «Πιστεύω από τα βάθη της καρδιάς μου ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους δίαυλους του διαλόγου με βάση τη συνεργασία».

«Στη συνάντηση μας με τον κ. Πρωθυπουργό συζητήσαμε για άλλη μία φορά με σαφήνεια και ειλικρίνεια, τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο… Παρ’ όλο που τα υφιστάμενα ζητήματα είναι ακανθώδη, δεν είναι άλυτα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και εποικοδομητικός διάλογος και βούληση για λύση» δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Έλληνας πρωθυπουργός – για πρώτη φορά μέσα στην Τουρκία- έβαλε στο τραπέζι την ανάγκη να αρθεί το casus belli. «Είναι καιρός να αρθεί πια κάθε απειλή, τυπική και ουσιαστική, στις μεταξύ μας σχέσεις -αν όχι τώρα πότε;».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο», επανέλαβε ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι ζουν αρμονικά στη Θράκη και κάλεσε τον Ερντογάν θα επισκεφθεί την Ελλάδα στην επόμενη σύνοδο του Ανώτατου Συμβούλιο Συνεργασίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο SAFE, πρόγραμμα από το οποίο σε πρώτη φάση η Τουρκία αποκλείστηκε, αναφέροντας πως «οι δύο χώρες, είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, είναι αντιμέτωπες με πολλές εξελίξεις που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα και σημείωσε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης είναι προς το κοινό συμφέρον και των δύο χωρών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως οι πρωτοβουλίες του γ.γ. του ΟΗΕ «δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας ώστε να επανεκκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος από εκεί που διεκόπη το 2017, σε μία διαδικασία η οποία, βεβαίως, πρέπει να κινείται πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Όσον αφορά στη Θράκη, ο μεν Ερντογάν έκανε λόγο για «τουρκική» μειονότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραπέμπει στις προβλέψεις της Συνθήκης της Λωζάννης.

«Ξέρετε καλά, κύριε Πρόεδρε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη συνθήκη της Λωζάννης, η οποία προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία. Αλλά θα ξαναπώ αυτό το οποίο είχα πει πριν από δύο χρόνια. Οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας. Ενώ παράλληλα και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Ας εργαστούμε λοιπόν για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν πράγματι να γίνουν γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας» επισήμανε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Τα επτά κείμενα που υπέγραψαν Ελλάδα και Τουρκία

Τα επτά κείμενα που υπεγράφησαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας: