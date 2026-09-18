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Στο «κόκκινο» η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο: 13 παραβάσεις και δύο υπερπτήσεις

Συνολικά, καταγράφηκαν 10 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Στο «κόκκινο» η τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο: 13 παραβάσεις και δύο υπερπτήσεις
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Συνεχίστηκαν και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου οι τουρκικές παραβάσεις του FIR Αθηνών και οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Αιγαίο.

Συνολικά, καταγράφηκαν 10 τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν δύο σχηματισμοί των δύο F-16, καθώς και έξι μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα ATR-72 και πέντε UAV.

Το ATR-72, αεροσκάφος χρησιμοποιείται για αποστολές ναυτικής επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών, ενώ τα UAV, είναι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης.

Από τα τουρκικά αεροσκάφη, δύο F-16 ήταν οπλισμένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, σημειώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων δύο από τα F-16, δύο από το ATR-72 και εννέα από τα UAV.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, δύο από τα F-16 και πέντε από τα UAV.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε δύο υπερπτήσεις, μία από αεροσκάφος F-16 άνωθεν της Μαύρης Νήσου Ρω και μία από UAV άνωθεν της Μαύρης Νήσου Ζουράφα.

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Δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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