LIVE – Η συνέντευξη Μητσοτάκη στην ΕΡΤ – Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Παρακολουθήστε σε ζωντανη μετάδοση τη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ERTnews και τον Παναγιώτη Στάθη:

Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ και στον Παναγιώτη Στάθη.

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Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ένταση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ηλεκτρική διασύνδεση, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, προανήγγειλε εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του σχετικού επιδόματος και παράταση των μέτρων στήριξης για το πετρέλαιο κίνησης.

«Η θάλασσα λίγο αγριεύει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται σχετική επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει».

Όπως επισήμανε, αρκετές από τις θέσεις που εκφράζουν σήμερα Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλητικές τοποθετήσεις με αυτοπεποίθηση και με τη βεβαιότητα ότι διαθέτει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της.

«Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Η κατεύθυνσή μας είναι αμυντική. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία θα παραμείνουν γειτονικές χώρες και ότι η γεωγραφία είναι «δεδομένη και αναπόδραστη». Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της Διακήρυξης των Αθηνών ως οργανωμένου πλαισίου διαλόγου που επιτρέπει τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ακόμη και σε περιόδους έντασης.

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Καλώδιο: «Σύντομα» ξεκινά το έργο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ηλεκτρική διασύνδεση, απαντώντας ότι το έργο θα ξεκινήσει «σύντομα».

Όπως εξήγησε, το έργο χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η συμμετοχή γαλλικής εταιρείας και η απόκτηση της πλειοψηφίας του σηματοδοτούν τη βούληση να προχωρήσει η υλοποίησή του.

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Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά για τα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας ότι το έργο δεν είναι πλέον μόνο ελληνικό, αλλά διαθέτει και ισχυρή γαλλική συμμετοχή.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα: «Πρέπει να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μία θάλασσα η οποία είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει».

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Τι είπε για τα 12 ναυτικά μίλια

Για το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός.

«Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το Διεθνές Δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά», δήλωσε.

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Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα μπορεί να ασκήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα όταν κρίνει πως έχει διαμορφωθεί η κατάλληλη συγκυρία.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με Ερντογάν

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς τα προγράμματα των δύο ηγετών δεν φαίνεται να συμπίπτουν.

Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί τελικά ένα τετ α τετ.

«Ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί να κανονιστεί μια τέτοια συνάντηση και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι», ανέφερε.

Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εθνική παρέμβαση για τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με τις αναλυτικές εξαγγελίες να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, θα υπάρξει σημαντική στήριξη τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα διυλιστήρια, με στόχο η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει την προηγούμενη περίοδο.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα:

Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Παράταση της παρέμβασης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Οκτώβριο.

Συμμετοχή των διυλιστηρίων στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών.

Οι εξαγγελίες έρχονται ενώ η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση, με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Η μόνη ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία»

Απαντώντας στις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για τον κίνδυνο ακυβερνησίας και τη σύνδεσή του με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο υπουργός εξέφρασε, με τον δικό του τρόπο, μία θέση την οποία έχει διατυπώσει και ο ίδιος.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μετά τις εκλογές κυβέρνηση και σταθερή κυβέρνηση», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν ενώ το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική τροχιά ενόψει των εθνικών εκλογών της άνοιξης του 2027.