Μαργαρίτης Σχοινάς: “Δεν χρωστάω σε κανέναν – Αλλαγές στο άρθρο 74, βγάζουμε από ομηρία 50.000 παραγωγούς”

«Δεν ήρθα στο υπουργείο για να περνάω ύποπτες διατάξεις, δεν χρωστάω τίποτα και σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι από αυτά που κατηγορήθηκα. Τελεία» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, υπεραμυνόμενος στη Βουλή του άρθρου 74 του νομοσχεδίου για τον Αλιευτικό κώδικα, το οποίο προβλέπει την εκκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την περίοδο 2018-2022.

Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης (που τάχθηκε κατά του άρθρου κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη με την οποία ξεπλένονται και αθωώνονται οι απατεώνες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ), ανακοινώνοντας βελτιωτικές αλλαγές και αποσαφηνίζοντας ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που η αντιπολίτευση επιμένει ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί όλα τα ζητήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή δεν θέλω να μείνει καμία σκιά, καμία, ακόμα κι αν προκλήθηκε τεχνηέντως, ακόμη κι αν προκλήθηκε επειδή κάποιοι παρέσυραν κάποιους άλλους, είμαι πρόθυμος να διασαφηνίσουμε με δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις το αυτονόητο:

Πρώτον, ότι η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης αποτελεί προϋπόθεση. Χωρίς νομιμότητα, δηλαδή, δεν υπάρχει λύση.

Δεύτερον, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά και κανένας έλεγχος δεν επηρεάζεται από την ΑΔΑΕ, από τους εισαγγελείς, από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, η αντιπολίτευση μας ζητάει να κάνουμε κάτι. Το κάνουμε. Βγάζουμε από την ομηρία 50.000 ανθρώπους και κατηγορείται η κυβέρνηση και ο υπουργός», σημείωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Σχοινάς επέμεινε ότι «το άρθρο 74 αφορά δηλώσεις της περιόδου 2018-2022 για εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική, επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα, και η παραγωγή πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε».

«Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις. Δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Δεν σταματάει κανένας έλεγχος και όποιος έκανε ψευδή δήλωση θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη και να υφίσταται τις συνέπειες». τόνισε ο υπουργός.

Μίλησε ακόμα «για ένα πρόβλημα που ζήτησε η ΑΑΔΕ να λυθεί και αφορά την εκκρεμότητα παραγωγών που δικαιούνταν την ενίσχυση με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει, αλλά οι υποθέσεις τους μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν εμφανίστηκαν οι δασικοί χάρτες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να το πω με απλά λόγια: είναι 50.000 άνθρωποι αυτοί. Βγάζουμε 50.000 ανθρώπους από αυτή την ομηρία. Είναι κανένας εδώ, από την αντιπολίτευση, που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περιόδου, γιατί η Ελληνική Δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε;» σημείωσε με έμφαση ο κ. Σχοινάς.

Υποστήριξε δε ότι «η πρόθεση αυτή αδικείται τόσο πολύ από έναν διάλογο στρεβλό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπάρχει τίποτα εικονικό. Δεν υπάρχει ούτε βοσκοτόπια ούτε ζώα ούτε τίποτα. Υπάρχει μια ομηρία 50.000 ανθρώπων. Πριν λίγα χρόνια, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν από τους προκατόχους μου να τα διευθετήσουν», προσέθεσε και συνέχισε:

«Ήμουν ο πρώτος υπουργός που μίλησε και υπερασπίστηκε δημόσια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αυτός ο υπουργός καταγγέλλεται για ύποπτα παιχνίδια. Λοιπόν, καθαρές λύσεις. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνω σ’ αυτό το βήμα ως υπουργός Αγροτικής. Δεν είμαι διατεθειμένος να συμπράξω σ’ ένα παιχνίδι στείρων αντιπαραθέσεων. Ούτε να συμβάλω σε ένα κύκλο τοξικότητας που δεν λύνει κανένα πρόβλημα έξω από αυτή την αίθουσα. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή παραγωγή, ότι Έλληνας παραγωγός πρέπει να πληρώνεται δίκαια και στην ώρα του και ότι η ελληνική γεωργία χρειάζεται επιτέλους περισσότερη γνώση, καλύτερες υποδομές, σύγχρονους κανόνες και προοπτική για τους νέους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έμφαση έδωσε ο κ. Σχοινάς στην διαχείριση του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι «αν θέλω κάτι να αφήσω πίσω όταν θα κλείσει ο κύκλος μου σε αυτό το υπουργείο, είναι ένα σύστημα που θα πατάει στα πόδια του. Που θα έχει τη λογική του, που δεν θα εξαρτάται ούτε από χτυπήματα στην πλάτη ούτε από συνεννοήσεις σε σκοτεινά γραφεία».

Ακόμα, μίλησε για «τα τρία μεγάλα ”εργοτάξια” στα οποία δουλεύει η ηγεσία του υπουργείου μέρα – μέρα»:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στο θέμα των πληρωμών και στους ελέγχους.

– τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική «που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το τι θα συμβεί στην ελληνική ύπαιθρο για τα επόμενα έξι χρόνια και αυτό το ”εργοτάξιο” δεν θα κλείσει εύκολα. Αλλά και όταν κλείσει, θα ανοίξει έναν άλλο δύσκολο δρόμο που θα μας κάνει να κληθούμε να πάρουμε πολύ δύσκολες αποφάσεις στη χώρα. Εδώ στην Αθήνα, όχι στις Βρυξέλλες. Το ποιος θα είναι αγρότης στην Ελλάδα, ποιος θα έχει την ιδιότητα, θα το αποφασίσουμε εμείς, για το πώς θα μοιράσουμε τις επιδοτήσεις σε σχέση με τις επενδύσεις» τόνισε.

– τις ζωονόσους «που είναι και η πιο σκληρή δοκιμασία».

«Είναι μια μάχη δύσκολη, εθνική – στη Λέσβο απέναντι στον αυθώδη πυρετό και στην ηπειρωτική Ελλάδα απέναντι στην ευλογιά. Αυτή η μάχη, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν κερδίζεται από την Αχαρνών. Κερδίζεται στο πεδίο με την εμπλοκή και συνεργασία όλων γιατί στόχος μας θα είναι εκεί η ανασύσταση του ζωικού μας κεφαλαίου και ο εκσυγχρονισμός του τομέα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής υπαίθρου», επισήμανε.

Τέλος, ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι είναι ένα νομοσχέδιο που «βάζει τάξη, ένα λιθαράκι σε αυτό το σύστημα που προσπαθούμε να φτιάξουμε με κανόνες, με ψηφιοποίηση, με λειτουργικότητα, γνώση. Να ξέρει το κράτος ποιος παράγει και με ποια δεδομένα».

«Πρώτον, κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για τη μεγαλύτερη ασφάλεια του παραγωγού. Όταν η παραγωγή του χτυπιέται, πλήττεται, η αποζημίωση του ΕΛΓΑ μπορεί να φτάνει στο 100% της και ως 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Δεύτερον, στην αλιεία κάνουμε ένα ψηφιακό άλμα που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια με ένα σύστημα ενιαίο για να παρακολουθούμε την αλιεία σ’ όλη της τη δικτύωση, από τη θάλασσα μέχρι την ιχθυόσκαλα», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.