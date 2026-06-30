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ΕΛΛΑΔΑ

Αιδηψός: Ανήλικο κορίτσι ήπιε χλωρίνη – Μεταφέρθηκε άμεσα από αστυνομικούς στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές

Αιδηψός: Ανήλικο κορίτσι ήπιε χλωρίνη – Μεταφέρθηκε άμεσα από αστυνομικούς στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας
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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ένα ανήλικο κορίτσι που κάνει οικογενειακές διακοπές στην Αιδηψό, ήπιε κατά λάθος από φιάλη απορρυπαντικού χλωρίνης.

Σύμφωνα με το Eviaonline οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιστιαίας την μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας με περιπολικό όχημα σώζοντας την ζωή της.

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