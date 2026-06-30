Βαγγέλης Μπαταρλής: Η ανάρτησή του στα social media μετά την αθώωση για την υπόθεση κοκαΐνης

Αθωωτική ήταν η απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για τον γνωστό πρώην αστυνομικό και TikToker, Βαγγέλη Μπαταρλή, ο οποίος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες που αφορούσαν αγορά, κατοχή και διακίνηση 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τον περασμένο Αύγουστο, όταν ο πρώην αστυνομικός συνελήφθη και προφυλακίστηκε μαζί με στενό του φίλο, ο οποίος διέμενε στο σπίτι του και στην κατοχή του εντοπίστηκε η συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών.

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#fy ♬ πρωτότυπος ήχος – BATARLIS @vaggelisbatarlis ΑΘΩΟΣ για τις κατηγορίες της κατοχής την προμήθειας κ την πώλησης ναρκωτικών!!!1 χρόνο εγώ κ η οικογένεια μου τραβήξαμε τα πάντα !!μας ξεφτιλίσατε οικογενειακώς χωρίς κανέναν λόγο χωρίς να έχει τελεσιδικήσει κάτι γέμισα αυτοάνοσα για το τίποτα !!!όπως είπε κ ο άγιος Παΐσιος «όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά εκτός το άδικο» κ ευχαριστώ το θεό και όλους εσάς που με στηρίξατε όσο κανείς !!!Σας αγαπώ αλήθεια ❤️ #fyy

Από την πρώτη στιγμή, ο Βαγγέλης Μπαταρλής υποστήριξε πως δεν είχε καμία απολύτως γνώση για την ύπαρξη των ναρκωτικών. Παρότι αρχικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, λίγους μήνες αργότερα έγινε δεκτή η προσφυγή του και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ή γνώση σχετικά με την ποσότητα κοκαΐνης που είχε κατασχεθεί, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Η εισαγγελική πρόταση ήταν υπέρ της αθώωσής του, με το Δικαστήριο να υιοθετεί τελικά την πρόταση και να τον απαλλάσσει πλήρως από την κατηγορία της διακίνησης.

Μετά την απόφαση, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους δικηγόρους του, Θεόδωρο Καραγιάννη και Σάκη Κεχαγιόγλου, αλλά και όσους στάθηκαν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο ίδιος έγραψε: «ΑΘΩΟΣ για τις κατηγορίες της κατοχής, της προμήθειας και της πώλησης ναρκωτικών! Έναν χρόνο εγώ και η οικογένειά μου περάσαμε πολλά. Μας διασύρατε και μας ταπεινώσατε χωρίς να έχει τελεσιδικήσει τίποτα. Γέμισα αυτοάνοσα για το τίποτα! Όπως είπε και ο Άγιος Παΐσιος, “όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά εκτός από το άδικο”. Ευχαριστώ τον Θεό και όλους εσάς που με στηρίξατε όσο κανείς. Σας αγαπώ αλήθεια». ❤️

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την κατηγορία της διακίνησης κοκαΐνης. Η απόφαση αυτή αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια καθώς και την τιμή και υπόληψη του εντολέως μας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους οι συνήγοροί του.