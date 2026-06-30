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Χανιά: Συνελήφθη 73χρονος για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων

Χανιά: Συνελήφθη 73χρονος για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα ανθρωποκτονίας
DEBATER NEWSROOM

Συνελήφθη χθες, 29 Ιουνίου, το απόγευμα, στα Χανιά, 73χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων. Ο άνδρας συνελήφθη κατόπιν εντάλματος του Β΄ Ανακριτικού Τμήματος Χανίων για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής-ζωοκτονίας και περί ενδοοικογενειακής βίας.

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Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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