Όλγα Μαρκογιαννάκη: «Η κυβέρνηση δίνει παράταση στην ακρίβεια» – Καταδίκασε την βομβιστική επίθεση σε στελέχη της ΝΔ

Στο πλαίσιο της τηλεοπτικής της συνέντευξης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

«Το καταδικάζουμε όλοι, φαντάζομαι όλος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό. Είναι καθαρά εγκληματίες αυτοί οι οποίοι προχώρησαν σε αυτή την κίνηση» σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας τόνισε ότι «είναι η τρίτη φορά, που ανακοινώνουν πανηγυρικά ότι θα καταπολεμήσουν την ακρίβεια. Όμως, τα αποτελέσματα τα έχουμε δει τα τελευταία επτά χρόνια. Το κόστος της αδράνειας το πληρώνουν οι πολίτες. Αυτό συμβαίνει. Έχουν αποτύχει και τα “καλάθια”, έχουν αποτύχει οι εθελοντικές μειώσεις. Αυτό που η κυβέρνηση έχει πετύχει είναι να γίνει μόνιμη η ακρίβεια. Αυτό βλέπουμε και με την προχθεσινή συμφωνία. Στην ουσία δόθηκε επίσημα παράταση στην ακρίβεια. Δεν γίνεται συνεχώς να κερδίζουν οι ισχυροί παίκτες της αγοράς».

Επιπλέον, η αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και επέμεινε για την ανάγκη εντατικών ελέγχων και προστίμων σε βάρος όσων αισχροκερδούν.

«Όχι πρόστιμα –χάδια» ανέφερε και υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι πρέπει να εκτείνονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Από το χωράφι στο ράφι. Από το εργοστάσιο στο ράφι. Γι’ αυτό κι εμείς κάνουμε λόγο για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μια σωστή Ενιαία Αρχή Καταναλωτή γιατί όπως τη θεσμοθέτησε η κυβέρνηση απουσιάζουν από αυτή οι καταναλωτικές οργανώσεις.

«Όταν λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα βρεφικά είδη όπως το βρεφικό γάλα. Όταν λέει το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη γυναικείας υγιεινής. Γιατί δεν μπορείς να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να φορολογείσαι γιατί είσαι γυναίκα. Αυτά είναι οι κοινωνικές πολιτικές. Αυτά δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο και ποιες είναι οι προτεραιότητες του κόμματος. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας απέναντι σε αυτούς που αυτή τη στιγμή νιώθουν ότι τους έχετε παραγκωνισμένους. Ότι είστε μια κυβέρνηση η οποία υπηρετεί τους λίγους και ισχυρούς», σημείωσε παράλληλα.

Η Ο. Μαρκογιαννάκη, τέλος, έριξε το γάντι προς την παριστάμενη αναπληρώτρια εκπρόσωπο του κόμματος ΕΛΑΣ, γιατί δεν τοποθετείται ως προς τις απόψεις των κυρίων Μπίστη και Σιακαντάρη σχετικά με λύσεις win win στο Αιγαίο και τον πρωτοφανή χαρακτηρισμό ως «μονομερή ενέργεια» της ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που αποτελεί ευρωπαϊκό στρατηγικό έργο.