«Βόμβα» στην Ιταλία: Ο Μπαστόνι ερευνάται για παιδική πορνεία

Σοκαρισμένο είναι το ιταλικό ποδόσφαιρο καθώς ο Αλεσάντρο Μπαστόνι της Ίντερ ερευνάται από την Εισαγγελία του Μιλάνου για παιδική πορνεία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Serra, ο αμυντικός της Ίντερ, ο οποίος διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Η κατηγορία αφορά συνάντηση που φέρεται να είχε με μια κοπέλα, η οποία τότε ήταν 17 ετών. Ως μάρτυρες έχουν κληθεί επίσης οι Ντάνιελ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Κέβιν Μπονιφάτσι.

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Ο 27χρονος διεθνής αμυντικός της Ίντερ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τίθεται υπό έρευνα στο πλαίσιο της υπόθεσης, την οποία συντονίζουν οι εισαγγελείς Μπρούνα Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο.

Η έρευνα αφορά το φερόμενο κύκλωμα συνοδών που φέρεται να οργάνωνε η εταιρεία εκδηλώσεων Ma.De., με έδρα το Τσινιζέλο Μπαλσάμο, η οποία βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας για υπόθεση εκμετάλλευσης πορνείας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά μια φερόμενη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020 με μια κοπέλα, η οποία εκείνη την περίοδο δεν είχε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν την επαφή μέσα από συνομιλίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και φέρεται να αποκαλύπτουν τον ρόλο συνεργάτιδας της εταιρείας στη διευθέτηση της συνάντησης.

Ωστόσο, η θέση του Μπαστόνι παραμένει αδιευκρίνιστη. Η νεαρή γυναίκα, η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν υπήρξε καμία σεξουαλική επαφή ανάμεσα στην ίδια και τον ποδοσφαιριστή. Οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία μετά και την απολογία του ποδοσφαιριστή.

«Ο πελάτης μου αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με ένα κορίτσι που γνώριζε ότι ήταν ανήλικο. Η κλήτευση για εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι ελλιπής. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για την έρευνα. Θα αποφασίσουμε αν θα απαντήσουμε ή όχι στους εισαγγελείς», δήλωσε στην Agi ο Σαλβατόρε Σκούτο, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Αλεσάντρο Μπαστόνι στην έρευνα.