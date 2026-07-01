Επίσκεψη στο Χαλάνδρι για τον Κουτσούμπα – «Ευτυχώς που υπάρχει και το ΚΚΕ και μας στηρίζει» του είπαν πολίτες

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφθηκε την αγορά στο Χαλάνδρι στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

«Συνεχίστε δυνατά τον αγώνα», «ευτυχώς που υπάρχει και το ΚΚΕ και μας στηρίζει» ήταν μερικά από τα θερμά λόγια που μεταφέρθηκαν στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης.

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Σε βιβλιοπωλείο της περιοχής είχε μία σύντομη συνομιλία με τους υπαλλήλους και τον ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου, ο οποίος του πρόσφερε ως δώρο ένα λογοτεχνικό βιβλίο για τον ισπανικό εμφύλιο. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκε ότι «το διάβασμα είναι αντίσταση», ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ απάντησε πως πάντα θυμάται τον πατέρα του, που του έλεγε: «Μελέτα κι έχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή», σημειώνοντας ότι τη φράση αυτή του την είχε κολλήσει στον τοίχο, πάνω από το τραπεζάκι που είχε και διάβαζε ως μαθητής.

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση της ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, τον Αλ. Τσίπρα κ.λπ. ανέφερε: Σας κοροϊδεύουν. Και η ΝΔ κοροϊδεύει και το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ κοροϊδεύει και διάφοροι άλλοι που φωνάζουν μέσα στη Βουλή και κάνουν σόου κοροϊδεύουν. Διότι όταν είναι να σηκώσουν το ξερό τους, όταν υπάρχουν προτάσεις νόμου ή προτάσεις που προτείνει το ΚΚΕ, για να έχουν οι εργαζόμενοι, για να έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες μια διέξοδο, έστω και προσωρινής ανακούφισης – όχι να επιλυθεί το ζήτημα οριστικά και τελεσίδικα, τέλος πάντων, όπως θέλουμε εμείς, αλλά να ανοίξει ένας δρόμος – τότε κάνουν τον “ψόφιο κοριό” ή ψηφίζουν τα αντιλαϊκά νομοσχέδια ή δεν ψηφίζουν τίποτα και σηκώνονται και φεύγουν. Αυτή είναι η ουσία».