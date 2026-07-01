Τροχαίο με νεκρές μητέρα και κόρη στη Ρόδο: Ο 44χρονος οδηγός κατηγορείται ότι προσπάθησε να εξαφανίσει τον «εγκέφαλο» του αυτοκινήτου

Μια νέα, σοβαρή δικαστική πτυχή που σχετίζεται με το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα του περασμένου Μαΐου στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους μια μητέρα και η κόρη της, αναμένεται να εξεταστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του νησιού.

Η συγκεκριμένη δίκη δεν αφορά τις συνθήκες της ίδιας της σύγκρουσης, αλλά τις καταγγελλόμενες παρασκηνιακές ενέργειες που ακολούθησαν, με φόντο την προσπάθεια αλλοίωσης ή εξαφάνισης κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

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Στο μικροσκόπιο ο ηλεκτρονικός καταγραφέας

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσει ο 44χρονος οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν λίγες ώρες αφότου είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για το δυστύχημα.

Πρόκειται για:

Απόπειρα αφαίρεσης και καταστροφής αποδεικτικού στοιχείου (κατ’ εξακολούθηση και μέσω έμμεσης αυτουργίας).

Απόπειρα παραβίασης φύλαξης αρχής (μέσω έμμεσης αυτουργίας).

«Μήλον της έριδος» αποτελεί ο ηλεκτρονικός καταγραφέας δεδομένων του αυτοκινήτου (το λεγόμενο «μαύρο κουτί»), ο οποίος κλειδώνει τα ακριβή δεδομένα ταχύτητας και οδηγικής συμπεριφοράς πριν από τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 44χρονος φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα, μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, να καθοδηγήσει υπαλλήλους της εταιρείας οδικής βοήθειας όπου φυλασσόταν το όχημα, ώστε να ξηλώσουν και να του παραδώσουν τη συσκευή.

Η προσπάθεια απέτυχε καθώς οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν, ενημερώνοντας τη διοίκηση και τις αστυνομικές αρχές.

«Προσπάθεια προστασίας και όχι συγκάλυψης»

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα.

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Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν υπήρξε πρόθεση απόκρυψης στοιχείων. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι έλαβε ειδοποιήσεις στο κινητό του από εφαρμογή του οχήματος για σοβαρή βλάβη και κίνδυνο ανάφλεξης.

Η υπεράσπιση διατείνεται ότι ζητήθηκε απλώς η ασφαλής μετακίνηση του καταγραφέα εντός του χώρου φύλαξης για να προστατευθεί, ενώ τονίζει πως εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε επίσημη έγγραφη απαγόρευση προσέγγισης του αυτοκινήτου από τις αρχές.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 17 Μαΐου 2026, όταν το αυτοκίνητο του 44χρονου συγκρούστηκε σφοδρά με όχημα που επέβαιναν οι δύο άτυχες γυναίκες στην επαρχιακή οδό προς Λίνδο.

Σε βάρος του εκκρεμεί η κύρια, κακουργηματική δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Ο ίδιος δηλώνει αθώος για το δυστύχημα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον χειρισμό του άλλου οχήματος.

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Πλέον, το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί αν οι κινήσεις του 44χρονου αμέσως μετά την τραγωδία αποτελούσαν μια ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης στοιχείων ή μια παρερμηνευμένη προσπάθεια πρόληψης ατυχήματος.