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Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σώα η 65χρονη οδηγός ταξί που αγνοούταν για περισσότερες από 24 ώρες

Την είδηση έκανε γνωστή το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί της πόλης

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σώα η 65χρονη οδηγός ταξί που αγνοούταν για περισσότερες από 24 ώρες
EUROKINISSI
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Έντονη ανησυχία επικράτησε τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη μετά την εξαφάνιση μιας 65χρονης οδηγού ταξί τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα, συνθέτοντας ένα σκηνικό έντονης ανησυχίας.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η γυναίκα εκτελούσε δρομολόγια με μισθωμένο όχημα, το οποίο έφερε τα χαρακτηριστικά σήματα γνωστής πλατφόρμας ταξί.

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Την είδηση της εξαφάνισης έφερε στο φως το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί της πόλης, εκφράζοντας φόβους για την τύχη της. Τελικά, σύμφωνα με το rthess.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης (01.07) η 65χρονη οδηγός ταξί βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία της.

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