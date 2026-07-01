Στέφαν Ντε Φράι: Οι πρώτες εικόνες του Ολλανδού στόπερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Το παρών στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ δίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Ολλανδός στόπερ που ανακοινώθηκε την Τρίτη 30/6 από τον Παναθηναϊκό είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο πρώτο φιλικό του συλλόγου και να δει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες να αγωνίζονται.

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Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν στις εξέδρες θέλησαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του καθώς αποτελεί αν μη τι άλλο μεγάλη κίνηση για τον Παναθηναϊκό.