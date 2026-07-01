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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στέφαν Ντε Φράι: Οι πρώτες εικόνες του Ολλανδού στόπερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Έτοιμος να μπει στη δράση ο Ολλανδός στόπερ

Στέφαν Ντε Φράι: Οι πρώτες εικόνες του Ολλανδού στόπερ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το παρών στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χέλμοντ δίνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Ολλανδός στόπερ που ανακοινώθηκε την Τρίτη 30/6 από τον Παναθηναϊκό είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο πρώτο φιλικό του συλλόγου και να δει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες να αγωνίζονται.

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Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν στις εξέδρες θέλησαν να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του καθώς αποτελεί αν μη τι άλλο μεγάλη κίνηση για τον Παναθηναϊκό.

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
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