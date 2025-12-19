Άδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο του “Ρώμη”: “Οι τοξικοί που έσκασαν από το φθόνο τους μπορούν να ηρεμήσουν τώρα”

Ως τοξικούς χαρακτήρισε όσους τον κατηγόρησαν για λογοκλοπή μετά την έκδοση του βιβλίου του “Ρώμη” ο Άδωνις Γεωργιάδης σε σημερινή (19/12) του ανάρτηση.

Χρήστες του twitter κατήγγειλαν ότι το βιβλίο του υπουργού Υγείας είναι ίδιο με τον αντίστοιχο της Mary Beard που έχει παρόμοια θεματολογία.

Όπως τονίζει στην ανάρτηση του ο κ. Γεωργιάδης: “Σήμερα λάβαμε από τον Εκδοτικό της Οίκο την επίσημη τους απάντηση ότι ήλεγξαν και διαπίστωσαν και αυτοί ότι τα δύο βιβλία μεταξύ τους δεν έχουν καμμία απολύτως σχέση. Το βιβλίο μου είναι απολύτως πρωτότυπο και δικό μου και κανενός άλλου. Τώρα όλοι οι τοξικοί εδώ μέσα που έσκασαν από τον φθόνο τους για την μεγάλη μας εκδοτική επιτυχία μπορούν να πάνε κάπου και να ηρεμήσουν διότι πάλι την πάτησαν μαζί μου για άλλη μία φορά.”

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Μετά την μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης του βιβλίου μου «Ρώμη» όπου ήδη εξαντλήθηκαν οι δύο πρώτες εκδόσεις του και σας ευχαριστώ, ένας ανόητος χρήστης του διαδικτύου «κατήγγειλε» ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως

@wmarybeard φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά κατέβασε το λογιαριασμό του και μου ζήτησε συγγνώμη. Στη συνέχεια στείλαμε στον Εκδοτικό Οίκο της κας Beard τα βιβλία μου για να διαπιστώσουν και οι ίδιοι το προφανές, ότι δεν έχουν και δεν θα μπορούσαν να έχουν καμμία απολύτως σχέση. Το δικό της βιβλίο είναι περισσότερο επιστημονικό, το δικό μου έχει ως στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια πρώτη συνολική εικόνα του φαινομένου «Ρώμη». Τα βιβλία μου όλα και αυτό είναι η εκτυπωμένη μορφή των μαθημάτων ιστορίας που έκανα για χρόνια στην@EllinikiAgogi Μετά την μεγάλη επιτυχία της παρουσίασης του βιβλίου μου «Ρώμη» όπου ήδη εξαντλήθηκαν οι δύο πρώτες εκδόσεις του και σας ευχαριστώ, ένας ανόητος χρήστης του διαδικτύου «κατήγγειλε» ότι είχα κλέψει το βιβλίο της εξαιρέτου συγγραφέως @wmarybeard φυσικά μόλις τον απείλησα δικαστικά… pic.twitter.com/azOAyUY6OD— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 19, 2025

