Ενός λεπτού σιγή στην Βουλή για τους πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γύθειο

Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.

Εκ μέρους του Σώματος, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, εξέφρασε τη βαθιά οδύνη για την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας στην καταστροφική πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αλλά και για τον θάνατο του συνάδελφου τους στο Γύθειο.

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Ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι (οι τρεις πυροσβέστες) υπηρέτησαν με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης την αποστολή τους, καταβάλλοντας την ύψιστη θυσία στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία αλλά και τον φυσικό πλούτο της πατρίδας μας. Η απώλειά τους συγκλονίζει όλους μας και υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο το μέγεθος της προσφοράς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τέλος, όπως και οι εισηγητές των κομμάτων, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες και τους οικείους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.