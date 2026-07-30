Μητσοτάκης στο Υπουργικό: “Στο πλευρό των οικογενειών των 3 πυροσβεστών – Δύσκολες ημέρες μπροστά μας με τις φωτιές”

Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, για τελευταία φορά πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Στην αρχή της εισαγωγικής του τοποθέτησης, ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη 29/7 εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γύθειο.

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«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, υπογραμμίζοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε και απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή».

Όσον αφορά στην κινητικότητα στο Κυπριακό, σημείωσε ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις».

«Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

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Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια,

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-Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

-Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα,

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-Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

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-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου,

-Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.