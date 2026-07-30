Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας: Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, 6 εναέρια στην μάχη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (30/7) μετά από φωτιά στον Χάρακα Κερατέας που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την φωτιά στην Κερατέα έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις καθώς εναέριες δυνάμεις θα επιχειρήσουν στο συμβάν από την περιπολία των τρακτορ. Μάλιστα, λίγο μετά τις 11:20 ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στον Χάρακα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα 30 Ιουλίου 2026 περιπου στις 11:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές 27 οχήματα,ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου των δήμων Σαρωνικού και Λαυρίου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 11:22, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στον Χάρακα Κερατέας ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.