Δημήτρης Αβραμόπουλος: Ομόφωνη η εισήγηση για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου από την Βουλή

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε η Βουλή το πρωί της Πέμπτης (30/7).

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, αλλά κατέθεσε υπόμνημα, μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. “Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου», αναφέρει χαρακτηριστικά, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας”.

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Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatargate ή με δραστηριότητες υπέρ του Κατάρ ή άλλης τρίτης χώρας.

Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντανακλούσε πρόθεση αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροί του.

Μάλιστα, παραδέχεται ότι, εκ των υστέρων, θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής με ονομαστική ψηφοφορία, η οποία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μετά τη θερινή διακοπή.