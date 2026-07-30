Φωτιά στο Γύθειο: Μοναχοπαίδι από το Αγρίνιο ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε την ζωή του στην Λακωνία – Υπηρετούσε ως υποδιοικητής

Σε ανείπωτο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγρινίου, από όπου καταγόταν ο 27χρονος πυροσβέστης που έχασε την ζωή σε σημείο εκτός περιμέτρου της φωτιάς στο Γύθειο.

Όπως μεταδίδει το agriniopress.gr, o άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

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Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο πυροσβέστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 27χρονος βρισκόταν στο σημείο αλλά δεν επιχειρούσε στην κατάσβεση με την ιατροδικαστική εξέταση να αναμένεται να φανερώσει τα αίτια θανάτου του.

ΠΗΓΗ: agriniopress.gr

Κρήτη: Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών

Στο μεταξύ, θρήνος επικρατεί στην Κρήτη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο.

Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η φωτιά και παρά τις προσπάθειές τους να απομακρυνθούν πεζή από την περιοχή, δεν κατάφεραν να σωθούν.

Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστούν σήμερα Πέμπτη 30/7, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.