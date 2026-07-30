Κρήτη: Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έπεσαν στο καθήκον, παλεύοντας με τη φωτιά στο Ρέθυμνο

Θρήνος επικρατεί στην Κρήτη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στη φωτιά στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Κρύας Βρύσης στον Άγιο Βασίλειο.

Οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η φωτιά και παρά τις προσπάθειές τους να απομακρυνθούν πεζή από την περιοχή, δεν κατάφεραν να σωθούν.

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Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστούν σήμερα Πέμπτη 30/7, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια στο Ρεθύμνο.

Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επέλεξε να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν ευγενικό, σεμνό και ιδιαίτερα αγαπητό νέο, ο οποίος είχε κερδίσει την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας.

Ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης καταγόταν από το Γερακάρι Αμαρίου και υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη παρουσία στα κοινά του τόπου του, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κοινωνική προσφορά και βαθιά αγάπη για τον τόπο του.

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Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, χθες Τετάρτη περίπου στις 14:30 και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στο πεδίο επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και δεκάδες οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα, ωστόσο δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφέρειας, όμορων ΟΤΑ και ιδιωτών.

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Στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Ένας ακόμη πυροσβέστης νεκρός στο Γύθειο

Βαρύ το κλίμα και στο Γύθειο για τον 27χρονο αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνο Λαιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγερανού.

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Ο 27χρονος υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου και βρισκόταν μαζί με τους συναδέλφους του στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας μαζί του τον ατομικό του εξοπλισμό, σε σημείο όπου εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο της πυρκαγιάς.

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Η Πυροσβεστική ανέφερε για τον αδόκητο χαμό του ότι «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς». Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο πυροσβέστης διακομίστηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.