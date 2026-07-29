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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της μετά την μήνυση Κουσουλού

Υπέρ η ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά της άρσης ασυλίας

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η επιτροπή δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση ασυλίας της μετά την μήνυση Κουσουλού
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την άρση ασυλίας της αρχηγού της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής μετά την μήνυση του Πέτρου Κουσουλού.

Το αίτημα για άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποβλήθηκε για δικογραφία που σχηματίστηκε από την έγκληση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για τις αξιόποινες πράξεις της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμησης, κατ’ εξακολούθηση.

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Υπέρ της άρσης ασυλίας τάχθηκε η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ απουσίασε από την συνεδρίαση. ΚΚΕΣΥΡΙΖΑΝίκη και Πλεύση Ελευθερίας τάχθηκαν κατά της άρσης ασυλίας της ενώ  η Ελληνική Λύση τοποθετήθηκε με το «παρών».

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