Σήμερα το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν τις διακοπές στη “σκιά” της τραγωδίας με τους τρεις πυροσβέστες

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 30/7 στις 11 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για την τελευταία συνεδρίαση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, που πραγματοποιείται ωστόσο σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεκινήσει την τοποθέτησή του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και διαβεβαιώνοντας ότι η Πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό τους.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται και ο προγραμματισμός ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα πακέτο παρεμβάσεων για την καθημερινότητα, την οικονομία και τα κοινωνικά στρώματα.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και των καθηκόντων των υπουργών μέχρι τις εκλογές, για τις οποίες επαναλαμβάνει σταθερά ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν οι συστάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους υπουργούς που θα αναχωρήσουν για ολιγοήμερες διακοπές τον Αύγουστο.

Το μήνυμα που θα εκπέμψει θα είναι ναι μεν να ξεκουραστούν, αλλά να είναι σε πλήρη ετοιμότητα και να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Στην ατζέντα του σημερινού υπουργικού ξεχωρίζει η εισήγηση για τη σύσταση κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, ένα θέμα στο οποίο επανέρχεται σταθερά ο πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες. Θα συζητηθούν επίσης οι πολιτικές για την οδική ασφάλεια, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα κ.λπ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος περιοδειών του πρωθυπουργού στην περιφέρεια, που θα επανεκκινήσει μετά τις 17/8 με ορίζοντα τη ΔΕΘ. Χθες Τετάρτη 29/7, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγαθονήσι, από όπου έστειλε μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης για τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Εισήγηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια,

-Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου,

-Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.