Γκουστάβο Σα: Ολοκληρώθηκε το “μπαμ” με τον Πορτογάλο μέσο – Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Επίσημα στα “ερυθρόλευκα” ντύθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/7) ο Γκουστάβο Σα ο οποίος θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Πορτογαλία και την Φαμαλικάο και κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο Πορτογάλος ήταν αρχηγός στην πορτογαλική ομάδα παρά το νεαρό της ηλικίας του ενώ είχε σπάσει και το ρεκόρ ως ο νεότερος παίκτης που κάνει 100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

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Πρόκειται για παίκτη ο οποίος πλησιάζει σε χρηματιστηριακή αξία τα 25.000.000 ευρώ και για τον οποίο έχουν ενδιαφερθεί μεγάλες ομάδες στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων χρόνων που αγωνιζόταν στη Φαμαλικάο.

Ο 21χρονος Πορτογάλος χαφ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα, λέγοντας πόσο περήφανος είναι για το τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Όσα δήλωσε ο Γκουστάβο Σα

“Είμαι 21 ετών, αγωνίζομαι ως μέσος και ήρθα εδώ με μεγάλο πάθος και φιλοδοξία.

Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα.

Είμαι ο Γκουστάβο Σα. Πάμε, Ολυμπιακέ!”.