Ο Κακλαμάνης στέλνει τον Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας μετά τις δηλώσεις κατά Κωνσταντοπούλου
Τον βουλευτή στήριξε ο Καιρίδης, ενώ τον "άδειασαν" Μενδώνη, Φωτήλας και Αμυράς
Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε χθες Τρίτη 28/7 στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.
Ο κ. Κυριαζίδης κάνοντας αναδρομή σε παλαιότερη σύγκρουση με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως το μόνο που έκανε τότε λέγοντας «κάνε κανένα παιδί» ήταν να δώσει μια «ευχή», με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».
Όπως ήταν φυσικό, οι δηλώσεις του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις.
Ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης έσπευσε να υποστηρίξει ότι ο βασικός και κατ’ εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπολοίπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Στη συνέχεια της συζήτησης, τον λόγο πήρε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, ο οποίος «άδειασε» τον κ. Καιρίδη.
«Εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά. Προσωπικά καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, τους πολίτες που τον εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο» ανέφερε ο κ. Φωτήλας.
Και ο Γιώργος Αμυράς χαρακτήρισε «κακοποιητική» και «σεξιστική» την συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να την ανεχθούμε».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις