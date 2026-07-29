Ο Κακλαμάνης στέλνει τον Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας μετά τις δηλώσεις κατά Κωνσταντοπούλου

Με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε χθες Τρίτη 28/7 στην Ολομέλεια, κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες.

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Ο κ. Κυριαζίδης κάνοντας αναδρομή σε παλαιότερη σύγκρουση με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως το μόνο που έκανε τότε λέγοντας «κάνε κανένα παιδί» ήταν να δώσει μια «ευχή», με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».

Όπως ήταν φυσικό, οι δηλώσεις του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις.

Ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης έσπευσε να υποστηρίξει ότι ο βασικός και κατ’ εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπολοίπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια της συζήτησης, τον λόγο πήρε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, ο οποίος «άδειασε» τον κ. Καιρίδη.

«Εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά. Προσωπικά καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, τους πολίτες που τον εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο» ανέφερε ο κ. Φωτήλας.

Και ο Γιώργος Αμυράς χαρακτήρισε «κακοποιητική» και «σεξιστική» την συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να την ανεχθούμε».