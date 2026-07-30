Εργατικό δυστύχημα στην Λαμία: Νεκρός 59χρονος μετά από πτώση από στέγη – Ήταν πατέρας 3 παιδιών

Ένα ακόμη τραγικό συμβάν σημειώθηκε σε χώρο εργασίας καθώς 59χρονος που εργαζόταν στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας έπεσε από ύψος και έχασε την ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης (29/7).

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, ο άνδρας έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

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Ο 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα, εργαζόταν σε συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στον χώρο της έκθεσης. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι ο 59χρονος φέρεται να βρέθηκε στο κενό από σημείο στέγης.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.