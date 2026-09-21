Δημοσκόπηση ALCO: Στο 24,3% η ΝΔ, 14,4% η ΕΛΑΣ – Ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ

Προβάδισμα 9,9 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, η οποία παρουσιάστηκε το βράδυ της Δευτέρας (21/9) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 24,3%, η ΕΛΑΣ στο 14,4% και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, ενώ ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει το 15,3%.

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Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, η ΝΔ καταγράφει μικρή άνοδο από το 24% στο 24,3%, η ΕΛΑΣ υποχωρεί από το 14,7% στο 14,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται από το 10,4% στο 11,1%.

Η νέα μέτρηση έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά τη δημοσκόπηση της GPO, στην οποία η ΝΔ καταγραφόταν στο 30,3% στην εκτίμηση ψήφου, η ΕΛΑΣ στο 15,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 13,1%.

Η πρόθεση ψήφου

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ALCO:

Νέα Δημοκρατία: 24,3%

ΕΛΑΣ: 14,4%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΚΚΕ: 6,2%

Ελληνική Λύση: 3,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,1%

ΜέΡΑ25: 2,6%

Φωνή Λογικής: 2,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 2%

Νίκη: 1,3%

Δημοκράτες: 0,7%

Άλλο κόμμα: 6,9%

Αναποφάσιστοι: 15,3%

Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται κάτω από το εκλογικό όριο του 3%, όπως και ΜέΡΑ25, Φωνή Λογικής, Νίκη και Δημοκράτες. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφεται οριακά πάνω από το 3%, στο 3,1%.

Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελεί πρόβλεψη για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής, καθώς πρόκειται για δημοσκοπική καταγραφή πρόθεσης ψήφου και όχι για εκλογικό αποτέλεσμα.

Μεγάλη πτώση για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Ένα από τα ευρήματα που ξεχωρίζουν είναι η μεταβολή του ποσοστού της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

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Στην προηγούμενη μέτρηση βρισκόταν στο 7,8%, ενώ στη νέα καταγράφεται στο 3,1%.

Την ίδια στιγμή, η επιλογή «άλλο κόμμα» αυξάνεται από το 2,9% στο 6,9%.

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Ποιο πρόγραμμα της ΔΕΘ θεωρούν πιο ρεαλιστικό

Η ALCO κατέγραψε και την αποτίμηση των πολιτικών προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ.

Στην ερώτηση ποιο πρόγραμμα θεωρούν περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, το 23% αναφέρει αυθόρμητα τη Νέα Δημοκρατία.

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Ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ: 12%

ΕΛΑΣ: 10%

ΚΚΕ: 4%

Ελληνική Λύση: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 2%

Το 32%, πάντως, απαντά «κανένα», ενώ το 12% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

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Μητσοτάκης 27%, Τσίπρας 14,5%, Ανδρουλάκης 12,5% στην αξιοπιστία των εξαγγελιών

Στην ερώτηση ποιος από τους Κυριάκο Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος και ικανός να εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: 27%

Αλέξης Τσίπρας: 14,5%

Νίκος Ανδρουλάκης: 12,5%

Το μεγαλύτερο ποσοστό, ωστόσο, είναι το 40% που απαντά «κανένας», ενώ 6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 82% λέει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ το ωφελούν λίγο ή καθόλου

Πιο αρνητική είναι η εικόνα όταν η έρευνα εξετάζει το προσωπικό όφελος που θεωρούν ότι έχουν οι πολίτες από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Το 48% απαντά ότι τα μέτρα δεν ωφελούν «καθόλου» τον ίδιο και την οικογένειά του και το 34% ότι τον ωφελούν «λίγο».

Αντίθετα, 11% απαντά «αρκετά» και 2% «πολύ».

Συνολικά, επομένως, 82% δηλώνει ότι τα μέτρα το ωφελούν λίγο ή καθόλου, έναντι 13% που απαντά αρκετά ή πολύ.

Στο 58% όσοι δηλώνουν «καθόλου» ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης αρνητική αξιολόγηση της κυβερνητικής απόδοσης.

Το 58% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, έναντι 55% στην προηγούμενη μέτρηση.

Το 21% δηλώνει «λίγο» ικανοποιημένο, ενώ το ποσοστό όσων απαντούν «πολύ ή αρκετά» διαμορφώνεται στο 20%, από 22% προηγουμένως.

Η εικόνα της έρευνας είναι επομένως σύνθετη: η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 9,9 μονάδων στην πρόθεση ψήφου έναντι της ΕΛΑΣ, την ώρα που καταγράφονται υψηλά επίπεδα δυσαρέσκειας από την κυβερνητική απόδοση και περιορισμένη αίσθηση προσωπικού οφέλους από τα μέτρα της ΔΕΘ.