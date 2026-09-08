«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Η Ελλάδα κρατά τα «κλειδιά» – Ελληνικός κώδικας και αποκλειστικός έλεγχος

Μία ιδιαίτερα σημαντική διευκρίνιση, η οποία αναδεικνύει τον εθνικό και τεχνολογικό χαρακτήρα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», έδωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

Όπως αποσαφηνίζεται επισήμως, ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί για το νέο σύστημα αεράμυνας θα είναι ελληνικός, με ισραηλινή υποστήριξη, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας.

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Πρόκειται για μία καθοριστική παράμετρο της συμφωνίας, καθώς η Ελλάδα δεν αποκτά απλώς μία έτοιμη, «κλειστή» αμυντική αρχιτεκτονική. Ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του λογισμικού κεντρικού ελέγχου και διοίκησης, αποκτώντας παράλληλα τεχνογνωσία και δυνατότητες που μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Η εξέλιξη ενισχύει τον στρατηγικό χαρακτήρα του ελληνικού «θόλου» των 3 δισ. ευρώ, που αλλάζει την αεράμυνα της χώρας, διασφαλίζοντας ότι η Αθήνα θα διαθέτει τον έλεγχο ενός από τα κρισιμότερα τεχνολογικά στοιχεία του.

Ελληνικός κώδικας για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων

Στη δήλωση του εκπροσώπου του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας υπογραμμίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συνεργασία καλύπτει δύο βασικούς τομείς:

Την επιχειρησιακή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ έπειτα από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας αντιαεροπορικών συστημάτων.

Την τεχνολογική υποστήριξη που απαιτείται, προκειμένου ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το λογισμικό κεντρικού ελέγχου και διοίκησης της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής.

Ο πηγαίος κώδικας που θα προκύψει στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι ειδικά σχεδιασμένος για την Ελλάδα. Το ίδιο θα ισχύει για οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση, προσθήκη ή αναβάθμισή του, καθώς όλα θα παραμένουν υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο.

Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα θα μπορεί να προσαρμόζει το σύστημα στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της, χωρίς να παραδίδει σε τρίτους τον έλεγχο της κεντρικής ψηφιακής υποδομής του.

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Η Ελλάδα δεν αγοράζει απλώς ένα σύστημα

Η πρόβλεψη για ελληνικό πηγαίο κώδικα προσδίδει στη συμφωνία διάσταση που υπερβαίνει την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα να δημιουργήσει δική της τεχνολογική γνώση και να αναπτύξει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα της αεράμυνας και της κεντρικής διοίκησης αμυντικών συστημάτων.

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Παράλληλα, η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών σημαίνει ότι ένα κρίσιμο μέρος της τεχνολογικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί εντός της χώρας. Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία δεν περιορίζεται σε έναν δευτερεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο, αλλά ενσωματώνεται στην παραγωγή της συνολικής αρχιτεκτονικής που πρόκειται να παραδοθεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό: ενίσχυση της εθνικής άμυνας και ταυτόχρονη οικοδόμηση ελληνικής τεχνολογικής αυτονομίας σε έναν τομέα με εξαιρετικά υψηλή στρατηγική αξία.

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Συστηματική μεταφορά τεχνολογίας στις ελληνικές εταιρείες

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, η μεταφορά τεχνολογιών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων προς τις ελληνικές εταιρείες δεν αποτελεί μία προσθήκη της τελευταίας στιγμής.

Όπως επισημαίνει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ενώ διαμορφωνόταν η συμφωνία, πραγματοποιήθηκε συστηματική προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

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Οι εταιρείες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη και θα συμμετάσχουν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Η επιλογή αυτή ενισχύει το ελληνικό αποτύπωμα στο πρόγραμμα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η επένδυση να αφήσει στη χώρα υποδομές, τεχνογνωσία και εξειδικευμένες δυνατότητες με μακροχρόνια αξία.

Η σαφής διάκριση από τον ισραηλινό πηγαίο κώδικα

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ προχώρησε, παράλληλα, σε μία κρίσιμη αποσαφήνιση σχετικά με τις αναφορές που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον πηγαίο κώδικα των επιχειρησιακών συστημάτων του ίδιου του Ισραήλ.

Όπως ξεκαθαρίζει, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν σχετίζονται με τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το πρόγραμμα δεν προβλέπει την παράδοση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αποτελεί τη βάση των ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων. Προβλέπει, αντιθέτως, την ανάπτυξη νέου, ειδικού ελληνικού πηγαίου κώδικα, με την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη της ισραηλινής πλευράς.

Η συγκεκριμένη διάκριση απαντά και στην πολιτική αντιπαράθεση που εκδηλώθηκε στη Βουλή για το Ισραήλ και την «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζοντας τι ακριβώς θα ελέγχει η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Ένα ισχυρό βήμα προς την εθνική αμυντική αυτονομία

Η δυνατότητα της Ελλάδας να ελέγχει αποκλειστικά τον πηγαίο κώδικα του συστήματος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο επιχειρησιακής ανεξαρτησίας.

Σε μία εποχή κατά την οποία η αεράμυνα εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη διασύνδεση αισθητήρων, κέντρων διοίκησης και διαφορετικών οπλικών συστημάτων, ο έλεγχος του κεντρικού λογισμικού αποκτά βαρύτητα αντίστοιχη με εκείνη του ίδιου του στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει την αρχιτεκτονική στις δικές της απειλές, στη γεωγραφία της και στις επιχειρησιακές προτεραιότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, η τεχνογνωσία θα παραμένει στη χώρα και θα μπορεί να αξιοποιείται σε μελλοντικές αναβαθμίσεις και νέες αμυντικές εφαρμογές.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ως την πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών και προκλήσεων.

Η επίσημη διευκρίνιση του Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι στην καρδιά αυτής της προσπάθειας δεν βρίσκεται μόνο η αγορά προηγμένων συστημάτων, αλλά η οικοδόμηση μίας ελληνικής, ελεγχόμενης από την Ελλάδα και προσαρμοσμένης στις εθνικές ανάγκες αμυντικής αρχιτεκτονικής.