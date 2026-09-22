Σάκκαρη – Φρουχβίρτοβα 2-0: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Μαρία στη Σιγκαπούρη

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο Singapore Open, καθώς επικράτησε με 2-0 σετ της Λίντα Φρουχβίρτοβα και εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, Νο33 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεπέρασε το κακό ξεκίνημά της και νίκησε την Τσέχα, Νο177 στον κόσμο, με 6-4, 6-1, έπειτα από 85 λεπτά αγώνα.

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Καθοριστικό σημείο της αναμέτρησης αποτέλεσε το εντυπωσιακό σερί της Σάκκαρη, η οποία κατέκτησε εννέα διαδοχικά games, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Βρέθηκε πίσω, αλλά αντέδρασε

Η αναμέτρηση δεν ξεκίνησε ιδανικά για τη Σάκκαρη, καθώς δέχθηκε break στο πρώτο game και βρέθηκε γρήγορα πίσω με 2-0.

Η Φρουχβίρτοβα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το 4-2, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αντιμετωπίζει δυσκολίες στα πρώτα service games της.

Στη συνέχεια, όμως, η Σάκκαρη ανέβασε αισθητά την απόδοσή της. Πήρε πίσω το break για το 4-4 και, αφού κράτησε το σερβίς της, προηγήθηκε με 5-4.

Στο δέκατο game δημιούργησε διπλό set point και με νέο break ολοκλήρωσε την ανατροπή, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Κυρίαρχη στο δεύτερο σετ

Η εικόνα του δεύτερου σετ ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η Σάκκαρη είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο.

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Η Ελληνίδα τενίστρια κράτησε το σερβίς της και εκμεταλλεύτηκε τα διαδοχικά λάθη της Φρουχβίρτοβα για να πετύχει ένα γρήγορο break.

Με σταθερές και δυνατές επιστροφές προηγήθηκε με 3-0, ενώ ακολούθησε ακόμη ένα break για το 4-0.

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Η Σάκκαρη έφτασε συνολικά τα εννέα κερδισμένα games στη σειρά και ξέφυγε με 5-0. Η Τσέχα κατάφερε να μειώσει, χωρίς όμως να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να κλείνει το σετ με 6-1 και να πανηγυρίζει την πρόκριση.

Αντίπαλος η Χιμπίνο για μια θέση στα προημιτελικά

Στον δεύτερο γύρο του WTA 500 της Σιγκαπούρης, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου τη Γιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, Νο190 στην παγκόσμια κατάταξη.

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Η νικήτρια της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά του τουρνουά.

Το έργο της Σάκκαρη στο συγκεκριμένο κομμάτι του ταμπλό έγινε ευνοϊκότερο μετά την αποχώρηση, λόγω τραυματισμού, της Αμάντα Ανισίμοβα, η οποία ήταν το Νο2 της διοργάνωσης.

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Τη θέση της πήρε η Σλοβάκα Βικτόρια Μορβαγιόβα, Νο296 στον κόσμο, η οποία θα αναμετρηθεί με την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον. Η νικήτρια αυτού του αγώνα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τη Σάκκαρη ή τη Χιμπίνο.

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις

Η νικηφόρα πρεμιέρα στη Σιγκαπούρη επιβεβαιώνει την καλή αγωνιστική κατάσταση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Το καλοκαίρι η Σάκκαρη είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική πορεία στο Athens Open, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης μετά την επιβλητική νίκη της επί της Αλίνα Κορνέεβα.

Νωρίτερα είχε προκριθεί στους προημιτελικούς χωρίς να χάσει σετ, επικρατώντας με 6-1, 6-2 της Χάριετ Νταρτ και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες του Athens Open.

Στη Σιγκαπούρη, η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ και ολοκλήρωσε με κυριαρχικό τρόπο την πρώτη της αναμέτρηση στο μονό.