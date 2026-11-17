Σαφές μήνυμα προς όσους επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία θα προστατεύσει την πορεία μέχρι την ολοκλήρωσή της και θα επιχειρήσει να απομονώσει τα ακραία στοιχεία.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (17/11) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι σημερινές εκδηλώσεις θα διεξαχθούν ειρηνικά, υπογραμμίζοντας ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κοινωνική ωριμότητα και συνειδητοποίηση πως τα επεισόδια πλήττουν πρωτίστως τη μνήμη της εξέγερσης.

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Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Χρυσοχοΐδης: «Η Αστυνομία προστατεύει την πορεία μέχρι να ολοκληρωθεί»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επέτειος θα τιμηθεί χωρίς σοβαρά επεισόδια και ότι οι πολίτες θα μπορέσουν να διαδηλώσουν από την αρχή έως το τέλος της πορείας.

«Υπάρχει μια ωριμότητα πια. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα επεισόδια σε μια τέτοια επέτειο μόνο κακό κάνουν, πρώτα στη μνήμη και την επέτειο και έπειτα στους ίδιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η Αστυνομία βρίσκεται στους δρόμους για να προστατεύσει τη συγκέντρωση και την πορεία μέχρι την ολοκλήρωσή της και όχι για να εμποδίσει την έκφραση των διαδηλωτών.

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός στην Αθήνα, ενώ drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

«Πάντα υπάρχει φόβος» – Στόχος η απομόνωση των ακραίων στοιχείων

Ερωτηθείς εάν υπάρχει ανησυχία για επεισόδια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παραδέχθηκε ότι ο φόβος δεν εκλείπει ποτέ πλήρως, καθώς ένας μικρός αριθμός ακραίων στοιχείων μπορεί να επιχειρήσει να διαλύσει τη συγκέντρωση και να αμαυρώσει την εικόνα της επετείου.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος των αστυνομικών δυνάμεων είναι να μην επιτραπεί σε μεμονωμένες ομάδες να διακόψουν την πορεία ή να θέσουν σε κίνδυνο τους πολίτες που συμμετέχουν ειρηνικά.

«Ελπίζω και οι ίδιοι να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιου είδους συμπεριφορές πια», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας αδιέξοδο αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας.

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Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είχε παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις πληροφορίες και τις συνθήκες που επικρατούν.

ΕΚΠΑ: «Δεν υπάρχει κάποιος που δεν συλλαμβάνεται»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στα πρόσφατα σοβαρά επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, κατά τα οποία τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, με καταγγελίες ακόμη και για επίθεση με τσεκούρι.

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Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διεμήνυσε ότι η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι οι εμπλεκόμενοι θα εντοπιστούν.

«Δεν υπάρχει κάποιος που δεν συλλαμβάνεται. Θα συλληφθούν και αυτοί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να αποτελεί χώρο βίας και βίαιων συγκρούσεων, αλλά χώρο σπουδών, γνώσης, πολιτισμού και επιστήμης.

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Ο υπουργός είχε δηλώσει και τις προηγούμενες ημέρες ότι οι Αρχές θα εντοπίσουν και θα συλλάβουν τους δράστες των επεισοδίων στο ΕΚΠΑ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα φαινόμενα ακραίας βίας στα πανεπιστήμια έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν οι καταλήψεις και η έκταση των επεισοδίων που καταγράφονταν κατά το παρελθόν.

Body cameras: Ήδη χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις των ΜΑΤ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και στη χρήση καμερών από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως εξήγησε, κάμερες χρησιμοποιούνται ήδη σε επιλεγμένες και δύσκολες αστυνομικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και από δυνάμεις των ΜΑΤ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεων.

Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα επεκταθεί η χρήση των ατομικών καμερών σώματος –των λεγόμενων body cameras– στους αστυνομικούς, ώστε να καταγράφεται με μεγαλύτερη πληρότητα η εξέλιξη των επιχειρήσεων και να υπάρχει σαφής εικόνα για όσα διαδραματίζονται.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει χρησιμοποιήσει και κατά το παρελθόν φορητές κάμερες επάνω στις στολές αστυνομικών, στο πλαίσιο επιχειρησιακών σχεδίων για την πρόληψη και την καταστολή αξιόποινων πράξεων.