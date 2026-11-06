Χρυσοχοΐδης: “Οι Αρχές θα εντοπίσουν πολύ σύντομα και θα συλλάβουν τους δράστες των επεισοδίων στο ΕΚΠΑ”

Οι Αρχές θα εντοπίσουν πολύ σύντομα και θα συλλάβουν τους δράστες των πρόσφατων επεισοδίων στο ΕΚΠΑ, τόνισε, σε δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την υπόθεση της ΜΚΟ που υπεξαιρούσε χρήματα που συγκεντρώνονταν για άρρωστα παιδιά, ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε για το ποιος φταίει για τις «απαράδεκτες εικόνες» των επεισοδίων -«…φταίει η Αστυνομία που δεν προχώρησε την πανεπιστημιακή αστυνομία, φταίνε οι πρυτάνεις που δεν προχώρησαν τα σχέδια ελέγχου;»-, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία δεν έχει καμιά δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτό το έχουμε τονίσει εδώ και χρόνια. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν αξιόποινες πράξεις μέσα στα πανεπιστήμια, τότε οι πράξεις αυτές διερευνώνται με βάση την ποινική δικονομία, τον ποινικό νόμο και τον εντοπισμό υπόπτων και κατηγορουμένων για οποιοδήποτε φαινόμενο είναι ενάντια στο νόμο. Μ’ αυτή την έννοια, οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι επιτέθηκαν πριν από δυο μέρες σε φοιτητές την ώρα που συνεδρίαζαν και είχαν γενική συνέλευση, προφανώς θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπως γίνεται πάντα. Και κανείς απ΄ όσους προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες δεν μένει ατιμώρητος. Δείτε λίγο τα αποτελέσματα παρόμοιων συμπεριφορών και θα αντιληφθείτε τι εννοώ. Πολύ σύντομα, λοιπόν, από τις Αρχές θα εντοπιστούν αυτοί οι οποίοι βιαιοπράγησαν με κίνδυνο ακόμη και ζωής απέναντι στους φοιτητές».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε: «Έχουν ληφθεί αποφάσεις, έχουν ψηφιστεί νόμοι και αυτό που απομένει είναι η εφαρμογή τους. Εννοώ τα σχέδια ασφαλείας, τα οποία προχωράει το υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή τους. Επίσης όλος ο εξοπλισμός ο αναγκαίος, έτσι ώστε να μην είναι ελεύθερη στον οποιοδήποτε η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, αυτά τα οποία εγώ μπορώ να σας απαντήσω σε ό,τι αφορά την Ελληνική Αστυνομία, σας τα απάντησα».

Υπογράμμισε, δε, ότι «το υπουργείο Παιδείας κάνει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, επιταχύνει τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει ελεγχόμενη πια η πρόσβαση των φοιτητών στα πανεπιστήμια και του οποιουδήποτε επισκέπτη».

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος της Κοινωνίας των Πολιτών με σημαντικό κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, καμία ιδιότητα, κανένας θεσμός και καμία οργανωτική μορφή δεν μπορεί να λειτουργεί απέναντι στον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Ακολουθούν κι άλλες έρευνες»

Για το λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε, δεν σταματούν εδώ οι έρευνες, «αντίθετα προς την ίδια κατεύθυνση ακολουθούν κι άλλες παρόμοιες επιχειρησιακές και οικονομικές έρευνες, με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στην υπόθεση της ΜΚΟ που έφερε στο «φως» η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι η πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα «ανέδειξε πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, «οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν την ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προβάλλοντας ερανικές δράσεις και συγκεντρώνοντας δωρεές, αλλά σημαντικό μέρος των χρημάτων, που προορίζονταν για την υποστήριξη των ωφελούμενων, δεν κατέληγε στον σκοπό για τον οποίο δόθηκε», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχοντας δίπλα του τους επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αστυνομικό διευθυντή Αριστείδη Μίντζα