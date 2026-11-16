Στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη επιλογή διακυβέρνησης που έχει λογική αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν μετά τον Μάιο του 2027, χωρίς να προσδιορίσει την ακριβή ημερομηνία. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη μια ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την προσχώρηση στελεχών προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤNews, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον βασικό στόχο της ΝΔ, καθώς οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερα αποφάσεις, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

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Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει στο παρελθόν θεσμική σοβαρότητα και συνέπεια, διαχωρίζοντας ωστόσο το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά από το σημερινό κόμμα υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε στο συνέδριό του να αποκλείσει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αποκλείσει πολιτικές δυνάμεις όπως εκείνες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Γιάνη Βαρουφάκη και του Αλέξη Τσίπρα. «Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, με τις ίδιες τις αποφάσεις που έχει πάρει, έχει καταστήσει μια τέτοια επιλογή πάρα πολύ δύσκολη», ανέφερε.

Αιχμές για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στην επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να εντάξει στο ΠΑΣΟΚ τη Νίνα Κασιμάτη, τονίζοντας ότι «άλλο διεύρυνση, άλλο αλλοίωση».

Σημείωσε ότι η κ. Κασιμάτη υπήρξε ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ δέχονταν έντονες πολιτικές επιθέσεις για τη στάση τους απέναντι στην οικονομική κρίση. Ανέφερε ότι η επιλογή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ αποτελεί δικαίωμά του, αλλά αξιολογείται πολιτικά.

Υπενθύμισε ακόμη ότι το καλοκαίρι του 2015 οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρώπη, ενώ δέχονταν σφοδρές επιθέσεις.

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Για το ενδεχόμενο η ΝΔ να επιλέγει ως βασικό πολιτικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αποδυναμώσει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέξει τους αντιπάλους της. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να αντιπαρατεθεί θεσμικά και πολιτικά με την κυβέρνηση από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επισήμανε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να το οδηγεί δημοσκοπικά στην τρίτη θέση.

Εκλογές το 2027 και κυβερνητικές προτεραιότητες

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Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι απομένουν ορισμένοι μήνες και σημείωσε πως η εκλογική αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαΐου, ημέρα του Πάσχα.

Τόνισε ότι μέχρι τις εκλογές η κυβέρνηση οφείλει να συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

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Επισήμανε ότι οι πολίτες θα κρίνουν την κυβέρνηση με δύο βασικά κριτήρια: την αποτελεσματικότητά της και τις προτάσεις των πολιτικών δυνάμεων για την επόμενη περίοδο, ιδιαίτερα στην οικονομία, την παιδεία και την υγεία.

Αναφερόμενος στον κυβερνητικό απολογισμό, σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, ενώ ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουν δημιουργηθεί σχεδόν 600.000 θέσεις εργασίας.

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Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που δεν προχώρησαν με την απαιτούμενη ταχύτητα, αναφέροντας τον πρωτογενή τομέα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισήμανε ακόμη ότι το κόστος ζωής και το στεγαστικό εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες, ενώ χαρακτήρισε το δημογραφικό κορυφαίο ζήτημα για τη χώρα. Τόνισε ότι κάθε κυβερνητικό μέτρο, ιδιαίτερα κατά την επόμενη τετραετία, πρέπει να εξετάζεται και με κριτήριο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Τι είπε για τα πλεονάσματα και τα πρόσθετα μέτρα

Σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης περισσότερων χρημάτων στους πολίτες από τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα περιθώρια που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Επισήμανε ότι η υπέρβαση των ορίων δαπανών θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε διαδικασία επιτήρησης, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί ούτε την αύξηση φόρων ούτε τη διακινδύνευση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ανέφερε ότι τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα προέρχονται από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των εισπράξεων από τον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποφέρει επιπλέον 1,5 έως 2 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ ανέρχονται φέτος σε περίπου 850 εκατ. ευρώ.

Τόνισε ότι τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της τελευταίας πληθωριστικής κρίσης, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έχουν ήδη φτάσει τα 900 εκατ. ευρώ και παρατείνονται ανά δεκαπενθήμερο.

Απάντηση στον Τσίπρα και αναφορές στην εγκληματικότητα

Αναφερόμενος στη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα απαντά όταν υπάρχουν προκλήσεις που ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Επισήμανε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ξεπέρασε τα όρια με τους χαρακτηρισμούς του και την ανακοίνωση «βουλώστε το», ενώ ανέφερε ότι, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες παρουσίας στην ηγεσία του πολιτικού συστήματος, θα ήταν προτιμότερο να προχωρήσει σε αυτοκριτική.

Για την εγκληματικότητα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει εξαρθρώσει περισσότερες από 260 εγκληματικές οργανώσεις. Τόνισε ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές, έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένες δομές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και έχουν ενισχυθεί τα μέσα προστασίας των θυμάτων.

Επισήμανε ότι οι εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων πρέπει να πιστώνονται στην κυβέρνηση και όχι να της χρεώνονται.

Τέλος, αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα, αναγνώρισε ότι υπάρχει απογοήτευση, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Τόνισε ότι οι πολιτικοί οφείλουν να αποφεύγουν την αλαζονεία και τις προσωπικές επιθέσεις και να δίνουν σαφείς απαντήσεις στους πολίτες.

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, επισήμανε ότι η Δημοκρατία δεν ήταν δεδομένη, αλλά αποτέλεσμα αγώνων των Ελλήνων πολιτών, τονίζοντας την ανάγκη καθημερινής προστασίας της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ