Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη: «Δέχθηκα επίθεση με τσεκούρι» – Τρεις τραυματίες, ένας με εγκαύματα (βίντεο)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις φοιτητές, εκ των οποίων ο ένας υπέστη εγκαύματα στα χέρια από φωτιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνέλευση του ΕΑΑΚ και της Πανσπουδαστικής στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, δύο ομάδες ατόμων φέρονται να εισήλθαν στον χώρο από διαφορετικά σημεία. Η πρώτη πέρασε στο κτίριο από την πύλη του Φυσικού, ενώ η δεύτερη μπήκε από πόρτα του Μαθηματικού.

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες ενώθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου πραγματοποιούνταν η συνέλευση και επιτέθηκαν στα άτομα που βρίσκονταν στην περιφρούρηση της αίθουσας, σε εσωτερικό χώρο του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτοξεύτηκε βόμβα μολότοφ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και καπνογόνα, δύο από τα οποία φέρεται να πυροδοτήθηκαν.

Φοιτητές καταγγέλλουν, παράλληλα, ότι κατά την επίθεση χρησιμοποιήθηκε και τσεκούρι, με έναν εξ αυτών να περιγράφει όσα έζησε:

«Δέχθηκα επίθεση με τσεκούρι. Δεν φοβόμαστε. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις για το εορταστικό τριήμερο του Πολυτεχνείου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τρεις τραυματίες – Νοσηλεύτηκε φοιτητής με εγκαύματα

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά τρεις φοιτητές.

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Ειδικότερα, ένας φοιτητής υπέστη εγκαύματα στα χέρια και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, παραμένοντας στην Πλαστική Χειρουργική για παρακολούθηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Ένας δεύτερος φοιτητής υπέστη θλαστικά τραύματα στον μηρό, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για τραυματισμούς στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα.

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Ο τρίτος τραυματίας έφερε εκδορές και τραύμα στο πόδι.

Οι δύο από τους τρεις τραυματίες έλαβαν εξιτήριο, ενώ ο φοιτητής με τα εγκαύματα παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση.

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«Είδα συμφοιτητή μου να έχει πάρει φωτιά το μπουφάν του»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία φοιτητή που περιγράφει τις στιγμές της επίθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Είδα συμφοιτητή μου να έχει πάρει φωτιά το μπουφάν του».

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Οι καταγγελίες των φοιτητών για τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, καπνογόνων και τσεκουριού προκαλούν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στους πανεπιστημιακούς χώρους και την έκταση της βίας που εκτυλίχθηκε μέσα στο κτίριο του Μαθηματικού.