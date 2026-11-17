Σε πτωτικό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης (17/11) στην Euronext Athens, με τους επενδυτές να αξιολογούν την αλλαγή στάσης της JP Morgan απέναντι στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Στις 10:50, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.630,47 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,75%, ενώ η αξία των συναλλαγών ανερχόταν σε περίπου 13 εκατ. ευρώ.

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Το επιφυλακτικό κλίμα στην ελληνική αγορά συμπίπτει με την προσεκτική εικόνα που επικρατεί στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

JP Morgan: Σε «neutral» από «overweight» ο MSCI Greece

Η JP Morgan υποβάθμισε τη σύστασή της για τον δείκτη MSCI Greece σε «neutral» από «overweight», επικαλούμενη προβληματισμό για τις αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών μετά την ισχυρή υπεραπόδοση της αγοράς.

Ο MSCI Greece έχει ενισχυθεί κατά περίπου 27% από την αρχή του 2026, με τον αμερικανικό επενδυτικό οίκο να εκτιμά ότι το μεγάλο μέρος της επενδυτικής ευκαιρίας που είχε εντοπιστεί νωρίτερα μέσα στο έτος έχει πλέον αποτυπωθεί στις τιμές.

Η κίνηση αποτελεί αλλαγή τακτικής στάσης απέναντι στην ελληνική αγορά και όχι πιστοληπτική υποβάθμιση της χώρας ή αρνητική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.

Τι σημαίνει η σύσταση «neutral»

Η ένδειξη «neutral» δεν αποτελεί σύσταση μαζικών πωλήσεων ούτε συνεπάγεται ότι η JP Morgan προβλέπει αναγκαστικά μεγάλη πτώση των ελληνικών μετοχών.

Σημαίνει ότι ο επενδυτικός οίκος δεν θεωρεί πλέον πως η ελληνική αγορά θα υπεραποδώσει έναντι των υπόλοιπων αγορών της περιοχής και, κατά συνέπεια, δεν προτείνει αυξημένη έκθεση στα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

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Η προηγούμενη σύσταση «overweight» υποδήλωνε ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να διατηρούν μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη στάθμιση στην Ελλάδα. Με τη μετάβαση σε «neutral», η JP Morgan συνιστά πλέον ουδέτερη στάθμιση, αντίστοιχη με εκείνη του δείκτη αναφοράς.

Η αντίστροφη πορεία από την «ψήφο εμπιστοσύνης» του Ιουλίου

Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί αναστροφή της στάσης που είχε υιοθετήσει η JP Morgan τον Ιούλιο του 2026.

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Τότε, ο αμερικανικός οίκος είχε αναβαθμίσει τις ελληνικές μετοχές σε «overweight», εκτιμώντας ότι η ένταξη ελληνικών τίτλων στους ευρωπαϊκούς δείκτες, οι τραπεζικές επιδόσεις και οι ελκυστικές αποτιμήσεις μπορούσαν να προσελκύσουν νέες εισροές κεφαλαίων.

Το DEBATER είχε αναλύσει τη συγκεκριμένη «ψήφο εμπιστοσύνης» της JP Morgan προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

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Έκτοτε, όμως, η αγορά συνέχισε την ανοδική της πορεία και οι αποτιμήσεις ενισχύθηκαν, περιορίζοντας –κατά την JP Morgan– τα περιθώρια για αντίστοιχη υπεραπόδοση από τα σημερινά επίπεδα.

Αναβάθμιση για Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στο πλαίσιο της ίδιας αναθεώρησης για τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, η JP Morgan αναβάθμισε τους δείκτες της Τουρκίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε «overweight» από «neutral».

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Για την Τουρκία, ο οίκος εκτιμά ότι η κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της και ότι η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να ανακάμψει.

Στην περίπτωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η JP Morgan επισημαίνει την ανθεκτικότητα της οικονομίας, τη βελτίωση των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη και την επιστροφή των ξένων κεφαλαίων.

Το ισχυρό ράλι που προηγήθηκε

Η αλλαγή στάσης έρχεται έπειτα από μια περίοδο έντονης ανόδου για την ελληνική αγορά.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης είχε σημειώσει ισχυρό ράλι 2,20% και επιστροφή πάνω από τις 2.600 μονάδες, με πρωταγωνίστριες τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.

Λίγες ημέρες αργότερα, η αγορά είχε διορθώσει ήπια, κλείνοντας στις 2.640,52 μονάδες. Στην ίδια συνεδρίαση, το ενδιαφέρον είχε στραφεί και στην αναθεώρηση των δεικτών της MSCI, με την ElvalHalcor να προστίθεται στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης στη θέση της Autohellas.

Το σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για την πτώση του Γενικού Δείκτη και τις αλλαγές στον MSCI Greece αποτύπωνε ήδη την αυξημένη μεταβλητότητα μετά το προηγούμενο ανοδικό σερί.

Παραμένει στο επίκεντρο η μετάταξη στις ανεπτυγμένες αγορές

Παρά τη σημερινή υποβάθμιση της επενδυτικής σύστασης από την JP Morgan, η προγραμματισμένη μετάταξη της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από την MSCI παραμένει βασικός μεσοπρόθεσμος καταλύτης.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027, διευρύνοντας δυνητικά τη δεξαμενή των διεθνών θεσμικών επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικές μετοχές.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τη νέα εποχή της Euronext Athens και τις προοπτικές από την επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η προσοχή των επενδυτών κατά τη σημερινή συνεδρίαση στρέφεται πλέον στην πορεία του τραπεζικού κλάδου, στην εξέλιξη του τζίρου και στη δυνατότητα του Γενικού Δείκτη να διατηρήσει την επαφή του με την περιοχή των 2.600 μονάδων.