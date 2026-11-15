Χρυσοχοΐδης: Εισαγγελική παραγγελία για ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με υβριστικό περιεχόμενο

Την παρέμβαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκάλεσε ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου στα social media, για περιστατικό το οποίο αφορά σε συγγενικό του πρόσωπο.

Ο υπουργός έδωσε εντολή προκειμένου η εν λόγω ανάρτηση να σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Η σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει: «Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους».

Το περιστατικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία, τα ξημερώματα της Κυριακής, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εντόπισαν στο Κολωνάκι ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο. Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, ενώ ελέγχθηκε και η άδεια οπλοκατοχής ενός από τους δύο άνδρες, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, κατείχε νόμιμα όπλο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του ελέγχου σημειώθηκε ένταση, καθώς οι αστυνομικοί φέρονται να δέχθηκαν ύβρεις και απειλές τόσο από παριστάμενους όσο και από πρόσωπο που συνομιλούσε τηλεφωνικά με κάποιον από τους επιβαίνοντες, μέσω ανοιχτής ακρόασης.

Αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι άνδρες της Δίωξης Εκβιαστών διατήρησαν την ψυχραιμία τους και ολοκλήρωσαν κανονικά τον έλεγχο. Καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να δικαιολογεί περαιτέρω ενέργειες, οι τρεις επιβαίνοντες αποχώρησαν με το αυτοκίνητό τους.