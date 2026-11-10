Χρυσοχοΐδης για συλλήψεις από το ελληνικό FBI: “Λάθος το ερώτημα «γιατί τώρα;» – Σε 2 χρόνια έχει συλλάβει 2.000 άτομα και έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις”

Για τις επιχειρήσεις του ελληνικού FBI, που ξεσκέπασαν σκάνδαλα όπως αυτά της Pizza Fan και του Χωριάτικου, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας «Λάθος» το ερώτημα «γιατί τώρα;».

Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο MEGA, είπε: «το ελληνικό FBI από τη μέρα που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια, έχει συλλάβει πάνω από 2000 υπόπτους και κατηγορουμένους, έχουν προφυλακιστεί οι 800, έχουν εξαρθρωθεί κάτι λιγότερο από 200 εγκληματικές οργανώσεις και έχουν αποδοθεί στο δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ».

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«Μια μεγάλη υπόθεση για να δεθεί σωστά και να υπάρχει μια σωστή δικογραφία χρειάζονται τεράστιες έρευνες οικονομική και αστυνομική διείσδυση, επισυνδέσεις, διεθνής συνδρομή» εξήγησε στο MEGA o κ. Χρυσοχοΐδης.

Όπως τόνισε «οι έρευνες συνεχίζονται για κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Δεν είναι απλώς φορολογικές απάτες με την έννοια του διοικητικού δικαίου αλλά εγκληματικά δίκτυα που κάνουν απάτες και είναι αδίκημα».

Διεμήνυσε, επίσης, ότι «οι επίορκοι, οι διεφθαρμένοι και όπου υπάρχει διαφθορά είναι δουλειά των υπηρεσιών να τους αποκαλύπτουν και να τους οδηγούν στη δικαιοσύνη» επικαλούμενος το παράδειγμα «όταν πριν 7-8 μήνες στη Μύκονο υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση και 4 αστυνομικοί είναι προφυλακισμένοι».

Παράλληλα συμπλήρωσε ότι «έρχονται με φόρα οι απάτες στο διαδίκτυο και εκεί πρέπει να θωρακιστούμε περαιτέρω. Έχουμε συστήσει μια αρχή με σημείο αναφοράς το ελληνικό FBI, συμμετέχουν όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες, είμαστε στην αρχή ακόμα, πρέπει να τρέξουμε γιατί το έγκλημα είναι πιο μπροστά. Οποιαδήποτε υπόνοια για κάτι εγκληματικό πρέπει να ενημερώνονται άμεσα οι αρχές».