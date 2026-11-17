Κορυφώνονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, οι εκδηλώσεις για τη 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με πλήθος πολιτών, φοιτητών και εκπροσώπων φορέων να προσέρχεται από το πρωί στο ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Οι πύλες άνοιξαν στις 09:00 και θα κλείσουν στις 13:00, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκονται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ από τις 14:00 θα κλείσουν τρεις κεντρικοί σταθμοί του Μετρό.

Πολυτεχνείο: Στεφάνι κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Νωρίς το πρωί της Τρίτης στο Πολυτεχνείο έφτασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων.

Σε δήλωσή του ανέφερε ότι η εξέγερση αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της δημοκρατικής αντίστασης απέναντι στη δικτατορία, υπογραμμίζοντας ότι «η αλήθεια του Πολυτεχνείου μάς εμπνέει να χτίσουμε το μέλλον με τόλμη και ενότητα».

Από την έναρξη του τριήμερου εορτασμού, πολίτες κάθε ηλικίας, εκπρόσωποι κομμάτων, οργανισμών και συλλογικοτήτων έχουν επισκεφθεί τον χώρο, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν κατά της Χούντας.

Το DEBATER είχε καταγράψει το άνοιγμα των πυλών και τις αλλαγές στον φετινό τριήμερο εορτασμό, με τις εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος και τα κτίρια να παραμένουν κλειστά.

Στις 13:00 κλείνουν οι πύλες – Ακολουθεί η μεγάλη πορεία

Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα κλείσουν στη μία το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών και η προετοιμασία για τις συγκεντρώσεις και την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

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Φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία, πολιτικές οργανώσεις και φορείς έχουν απευθύνει καλέσματα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κέντρο της Αθήνας.

Η πορεία αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων μνήμης για τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973, όταν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου και πολίτες ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία.

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Για το ιστορικό των ημερών και τα γεγονότα που οδήγησαν στην αιματηρή καταστολή, μπορείτε να διαβάσετε το αφιέρωμα του DEBATER για όσα συνέβησαν τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν στις 14:00

Με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, από τις 14:00 θα κλείσουν οι σταθμοί:

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Σύνταγμα

Πανεπιστήμιο

Μέγαρο Μουσικής

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα ανοίξουν εκ νέου με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ., μετά την ολοκλήρωση της πορείας και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στο κέντρο της Αθήνας.

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Πολυτεχνείο: Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει από τις 06:00 το πρωί, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και της πορείας.

Μεταξύ των δρόμων και των περιοχών που επηρεάζονται βρίσκονται:

Η Πατησίων και οι δρόμοι γύρω από το Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια

Η Πανεπιστημίου

Η Σταδίου

Η πλατεία Συντάγματος

Η Βασιλίσσης Σοφίας

Η πλατεία Ομονοίας

Η Αθηνάς

Τμήματα των λεωφόρων Συγγρού, Κηφισίας και Μεσογείων

Η Φειδιππίδου και η Μιχαλακοπούλου

Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδηττού

Οι οδοί Τσόχα, Σούτσου, Ζαχάρωφ, Βεντήρη και Βασιλέως Αλεξάνδρου

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σταδιακά και μπορούν να επεκταθούν ανάλογα με τις συνθήκες. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το κέντρο, τη διαδρομή της πορείας και την περιοχή γύρω από την αμερικανική πρεσβεία.

Αλλαγές έχουν προγραμματιστεί και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ, με προσωρινές τροποποιήσεις διαδρομών και μετακινήσεις στάσεων.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί στους δρόμους

Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας.

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται γύρω από το Πολυτεχνείο, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στην αμερικανική και την ισραηλινή πρεσβεία, σε δημόσια κτίρια και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Drones και ελικόπτερο μεταδίδουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι γύρω από το ιστορικό συγκρότημα και κατά μήκος της διαδρομής της πορείας.

Αναλυτικά τα μέτρα και οι δρόμοι στους οποίους εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρουσιάζονται στο σχετικό ρεπορτάζ του DEBATER για την Αθήνα που βρίσκεται επί ποδός για την επέτειο του Πολυτεχνείου.