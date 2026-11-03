Μητσοτάκης για ελληνικό FBI: «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι» – Αιχμές για τις αποφυλακίσεις και μήνυμα για τα κυκλώματα

Μήνυμα για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και αιχμές προς την αντιπολίτευση, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Τρίτη (3/11) στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο ετών λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γνωστής ως «ελληνικό FBI».

Από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τον απολογισμό της υπηρεσίας και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της παρανομίας.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πρόσφατες αποκαλύψεις για εγκληματικά κυκλώματα, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίησή τους αποτελεί αποτέλεσμα της οργανωμένης δράσης των διωκτικών αρχών.

«Είναι υποκριτές όσοι αναρωτιούνται πώς και γιατί έχουμε όλες αυτές τις πρόσφατες σαρωτικές αποκαλύψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης: «Άλλοι αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους, εμείς αυστηροποιούμε τις ποινές»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στις επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων σχετικά με την ποινική νομοθεσία, επιχειρώντας να αναδείξει τις διαφορές με τη σημερινή κυβερνητική πολιτική.

«Άλλοι νόμοι άλλων κυβερνήσεων αποφυλάκιζαν σωρηδόν κρατούμενους και άλλαζαν τους ποινικούς κώδικες πριν τις εκλογές, εμείς προωθούμε ρυθμίσεις που τους συλλαμβάνουν, αυστηροποιώντας τις ποινές», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός καταλόγισε επίσης στην αντιπολίτευση ότι καταψήφισε μεταρρύθμιση για την ενίσχυση της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος.

«Δεν είμαστε, συνεπώς, όλοι ίδιοι», πρόσθεσε.

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Οι αναφορές του εντάσσονται στη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση για τη διαφθορά και την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών.

«Η είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία, αλλά ότι αποκαλύπτεται»

Απαντώντας στην κριτική για τις υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος που έρχονται στο φως, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η ύπαρξη παρανομίας δεν αποτελεί νέο φαινόμενο.

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Όπως ανέφερε, το κρίσιμο ζήτημα είναι η δυνατότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν οργανωμένα τις εγκληματικές δραστηριότητες.

«Η είδηση δεν είναι ότι υπάρχει παρανομία. Παρανομία δυστυχώς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Η είδηση είναι ότι επιτέλους αυτή αποκαλύπτεται και διώκεται με τρόπο οργανωμένο», τόνισε.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη λειτουργία της ΔΑΟΕ με την κυβερνητική δέσμευση του 2023 για «Νομιμότητα Παντού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύνθημα μετατράπηκε σε καθημερινή προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την «ολική επαναφορά» του νόμου απέναντι στην αυθαιρεσία.

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Ελληνικό FBI: 259 εγκληματικές οργανώσεις και 1.510 υποθέσεις σε δύο χρόνια

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δράση της υπηρεσίας κατά τους πρώτους 24 μήνες λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

1.510 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος χειρίστηκε η ΔΑΟΕ.

χειρίστηκε η ΔΑΟΕ. 5.454 πρόσωπα αντιμετώπισαν κατηγορίες στο πλαίσιο των ερευνών.

αντιμετώπισαν κατηγορίες στο πλαίσιο των ερευνών. 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες εξαρθρώθηκαν.

Οι υποθέσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη διακίνηση καυσίμων, λαθρεμπόριο τσιγάρων, διασυνοριακή εγκληματικότητα και κυκλώματα διαφθοράς.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνταν σε εφορίες, πολεοδομίες και σωφρονιστικά καταστήματα.

Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν επιχειρησιακό απολογισμό των διωκτικών αρχών και δεν συνεπάγονται ότι όλες οι υποθέσεις έχουν καταλήξει σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων άνω των 200 εκατ. ευρώ

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα της δράσης της υπηρεσίας.

Από την έναρξη λειτουργίας της ΔΑΟΕ, τον Οκτώβριο του 2024, έως τις 3 Νοεμβρίου 2026, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευθεί ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται ακίνητα, τραπεζικές θυρίδες, οχήματα, σκάφη και πλοία.

Παράλληλα, στον απολογισμό περιλαμβάνονται κατασχέσεις χρηματικών ποσών ύψους περίπου 14,25 εκατ. ευρώ, καθώς και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, όπλων και λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν στοιχεία για κατασχέσεις άνω των 6,4 τόνων κοκαΐνης, περισσότερων από 44 εκατομμυρίων λαθραίων τσιγάρων και εκατοντάδων πυροβόλων όπλων.

Μητσοτάκης: «Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βάζουν πλάτη σε κυκλώματα δεν έχουν θέση στη Διοίκηση»

Ξεχωριστό μήνυμα απηύθυνε ο πρωθυπουργός προς τους δημόσιους υπαλλήλους που ενδέχεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς.

Αναφερόμενος σε κυκλώματα που δραστηριοποιούνται εντός κρατικών υπηρεσιών, με ειδική μνεία στις πολεοδομίες, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της παρανομίας πρέπει να αφορά και το εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης.

«Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρεθούν να βάζουν πλάτη σε κυκλώματα, δεν έχουν θέση στη Διοίκηση», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, οι περιπτώσεις αυτές θα εντοπίζονται, θα παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη και θα αντιμετωπίζονται με τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

«Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν είναι ισχυρότερο από την Πολιτεία», τόνισε.

«Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ ετησίως από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συντονισμένη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών έχει συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος.

Όπως υποστήριξε, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής απέφερε περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση το 2025, εκτιμώντας ότι το αντίστοιχο ποσό ενδέχεται να είναι υψηλότερο το 2026.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τα πρόσθετα δημόσια έσοδα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Υγείας, της Παιδείας, της Άμυνας και της Πολιτικής Προστασίας.

Το ποσό των 2,2 δισ. ευρώ αφορά τη συνολική προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και όχι αποκλειστικά τις επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ.

Η επόμενη ημέρα για τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Η ΔΑΟΕ συμπλήρωσε δύο χρόνια λειτουργίας έχοντας αναλάβει σημαντικές έρευνες για οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, οικονομικές απάτες και υποθέσεις διαφθοράς.

Κατά την επετειακή εκδήλωση, η πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας παρουσίασε τον επιχειρησιακό απολογισμό της υπηρεσίας και τους επόμενους στόχους της.

Στο επίκεντρο παραμένουν η αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, ο εντοπισμός των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και η συνεργασία των διωκτικών αρχών με τις φορολογικές και δικαστικές υπηρεσίες.