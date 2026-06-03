Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Μια συγγνώμη από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη”

Για την υπόθεση σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία τον αφορούσε, μίλησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξή της.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση τέθηκε στο αρχείο, μαζί με εκείνη του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Χαράλαμπου Αθανασίου, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος.

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Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι αναμένει την επίσημη ολοκλήρωση της διαδικασίας από το Εφετείο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί παρά να αισθάνεται «ικανοποίηση και χαρά» για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια υπόθεση που τον ταλαιπώρησε επί έναν χρόνο, υπενθυμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή που η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, παρά το γεγονός ότι – όπως είπε – δεν υπήρχε στοιχείο που να θεμελιώνει αδίκημα σε βάρος του.

Ο βουλευτής της ΝΔ επισήμανε ότι η ίδια η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε πως δεν είχε καν αποπειραθεί να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εις βάρος ευρωπαϊκών ή άλλων συμφερόντων. Παρά ταύτα, όπως σημείωσε, προσήλθε αυτοβούλως στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου κατέθεσε τόσο προφορικά όσο και γραπτά τις εξηγήσεις του.

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι όλα παίρνουν τον δρόμο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διαδικασία εξελίχθηκε γρήγορα.

«Να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία»

Ο κ. Χατζηβασιλείου άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για την αποκατάσταση της φήμης του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι προτεραιότητά του παραμένει η επίσημη ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι εάν η αρμόδια Εισαγγελία καθυστερούσε να αποφανθεί, υπήρχε κίνδυνος παραγραφής της υπόθεσης, γεγονός που, όπως είπε, θα άφηνε ένα άδικο στίγμα σε βάρος των εμπλεκομένων.

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«Όταν κάποιος είναι αθώος, είναι αθώος», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η δικογραφία δεν του απέδιδε καμία απόπειρα παράνομης πράξης.

Κλείνοντας, σχολίασε τις αναφορές περί «κυβερνητικής πλειοψηφίας υποδίκων» που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα από πολιτικούς αντιπάλους, σημειώνοντας πως «μια συγγνώμη θα ήταν χρήσιμη».