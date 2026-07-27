Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Παρών» στην πρόταση για μία και εξαετή θητεία του ΠτΔ

Είχε εξ αρχής διατυπώσει τη θέση ότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει ως έχει

Ντόρα Μπακογιάννη: «Παρών» στην πρόταση για μία και εξαετή θητεία του ΠτΔ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

H βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη, ψήφισε «παρών» στην πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πρότεινε το κόμμα της.  


H Ντόρα Μπακογιάννη η οποία ήταν και μέλος της επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, είχε εξ αρχής διατυπώσει τη θέση ότι η ισχύουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει ως έχει. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Λέρο και το Αγαθονήσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πρόγραμμα της διήμερης επίσκεψης

Διήμερη επίσκεψη στη Λέρο και το Αγαθονήσι θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με επισκέψεις σε έργα υποδομής, δομές Υγείας και συναντήσεις με πολίτες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Παναιτώλιο – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Παναιτώλιο – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο (βίντεο)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν του φονικού της 41χρονης διασώστριας
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν του φονικού της 41χρονης διασώστριας

Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το έγκλημα στην Άνω Σύρο, αποτυπώνοντας τις κινήσεις της 41χρονης διασώστριας, του 40χρονου και της συντρόφου του λίγα δευτερόλεπτα πριν από το φονικό.