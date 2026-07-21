Κόντρα Βούλτεψη με Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ στον “αέρα”: “Γραφείο στη Συγγρού είχατε για τα ρουσφέτια” – “Γνώρισμα της Δεξίας οι πολιτικές εξαρτήσεις”

Σε έντονο ύφος κινήθηκε η τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, και της Μαριζέτας Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ το πρωί της Τρίτης (21/7) με αφορμή τη συζήτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ, όταν η κ. Αντωνοπούλου κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία ως ένα κόμμα που διαχρονικά καλλιεργεί πελατειακές σχέσεις και πολιτικές εξαρτήσεις με την Σοφία Βούλτεψη να απαντάει σε υψηλούς τόνους με αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο επίμαχος διάλογος:

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Είναι ίδιον της Δεξιάς, όσο πίσω κι αν πάμε, η δημιουργία πελατειακών δικτύων.

Σοφία Βούλτεψη: Γραφείο στη Συγγρού είχατε για τα ρουσφέτια. Δύο υπουργοί σας…

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Δεν θα με διακόπτετε. Είναι ίδιον της Δεξιάς η δημιουργία πολιτικών εξαρτήσεων.

Σοφία Βούλτεψη: Εδώ είχατε υπουργούς-ζευγάρια. Ο Καμμένος έβαζε διοικητές και υποδιοικητές στα νοσοκομεία.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Είναι ίδιον της Δεξιάς η δημιουργία πελατειακών δικτύων και πολιτικών εξαρτήσεων, η δημιουργία σχέσεων εγκυρότητας της εξουσίας του Μαξίμου με διάφορα δίκτυα πολιτών, για να μπορεί να τα ελέγχει. […] Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Όταν ακούει ότι όλη η Κρήτη καλύφθηκε από βοσκοτόπια. Όταν βλέπει τις Porsche και τα λαχεία των 2 εκατομμυρίων. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσα χρήματα στερήθηκε η παραγωγική διαδικασία. Για μένα και την ΕΛΑΣ, το πιο σημαντικό είναι η διαμόρφωση πολιτικού προϊόντος στην Ελλάδα, από τον αγροτικό τομέα μέχρι οτιδήποτε φτιάχνει η βιοτεχνία και η βιομηχανία μας. Πώς θα στηριχθεί η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, οι μικρομεσαίοι και οι μεσαίοι;

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Σοφία Βούλτεψη: Όπως τους στήριξε ο Τσίπρας, που έβαλε τους φόρους της αρκούδας. Αυτή είναι η πρόθεσή σας. Τα βοσκοτόπια επί των ημερών σας ψηφίστηκαν. Όλα αυτά τα χρήματα πήγαν σε μία Ferrari;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Ξέρετε πού φαίνεται; Φαίνεται από τις πόσες εισαγωγές αναγκαστήκαμε και κάναμε. Γιατί;

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Σοφία Βούλτεψη: Πάντα είχαμε εμπορικό έλλειμμα. Α, είναι άσχετοι οι άνθρωποι. Το εμπορικό έλλειμμα επί Τσίπρα έγινε θηριώδες. Υπήρχε εγκληματικό δίκτυο (στην Κρήτη).

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Αυτό το δίκτυο, κυρία Βούλτεψη, τι σχέση είχε με συγκεκριμένους Μάκηδες που έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία;

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Σοφία Βούλτεψη: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σάς βολεύει, γιατί πράγματι υπάρχει το αγροτικό ζήτημα.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Πού πήγαν τα χρήματα;

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Σοφία Βούλτεψη: Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Τσίπρας τι έκανε; Έδιωξε όλους αυτούς που, έχοντας κυβερνήσει, έμαθαν κάτι.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Δεν μου απαντάτε σε αυτά που ρωτάω.

Σοφία Βούλτεψη: Απαντάω σε ό,τι θέλω.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Η Δεξιά δημιουργεί πελατειακά δίκτυα.

Σοφία Βούλτεψη: Εσείς μοιράζατε θέσεις με τον Καμμένο στα νοσοκομεία. Πλάκα μου κάνετε; Στον πατέρα σας πολιτικό μέσο βάζουν για να δει τους ασθενείς;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Ο πατέρας μου ήταν πάντα αριστερός.

Σοφία Βούλτεψη: Ήταν αριστερός πάντα; Αλήθεια;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Και παραμένει.

Σοφία Βούλτεψη: Α, όχι, γιατρέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ θέλω να μάθω γιατί ο κύριος Τσίπρας με τον Ποινικό Κώδικα πήρε την ενεργητική δωροδοκία και τη δωροδοκία πολιτικού προσώπου και την έκανε από κακούργημα, πλημμέλημα

Παυλόπουλος: Αυτό τι σχέση έχει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Καμία

Σοφία Βούλτεψη: Θέλω μια απάντηση

Μαριεζέτα Αντωνοπούλου: Δεν μας απαντάτε για τα βοσκοτόπια

Σοφία Βούλτεψη: Αυτά τα θα βρει η Δικαιοσύνη

Μαριζέτα Αντωνοπούλου: Η μπάλα στην εξέδρα κυρία Βούλτεψη