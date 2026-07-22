ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις ξεχωριστές δίκες για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Καθορίστηκαν σήμερα (22/7) οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες υποθέσεις έχουν οριστεί δικάσιμοι για:

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-27 Οκτωβρίου: Χρήστος Μπουκώρος

-30 Οκτωβρίου: Μάξιμος Σενετάκης.

-12 Νοεμβρίου: Κώστας Σκρέκας.

Σε όλες τις δικογραφίες συγκατηγορούμενοι είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και μέλη της τότε ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως φερόμενοι φυσικοί αυτουργοί των πράξεων που αποδίδονται στους βουλευτές.

Οι κατηγορίες που κατά περίπτωση αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους τέσσερις βουλευτές αφορούν ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς απήγγειλαν στην κ. Παπακώστα επιπλέον κατηγορίες σχετικά με ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Χρόνος τέλεσης των αδικημάτων των τεσσάρων βουλευτών, σύμφωνα με την δικογραφία, είναι το 2021, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σύντομο προσδιορισμό των δικών, ώστε να μην τεθεί θέμα παρέλευσης πενταετίας.

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Για τις συγκεκριμένες δίκες, ο ταχύς προσδιορισμός έγινε με βάση τη νέα διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει γρήγορη εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.

Οι διώξεις που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στρέφονται κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις βουλευτές, πρώην ανώτατα και ανώτερα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στελέχη πολιτικών γραφείων.

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Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας τέθηκαν υπό έλεγχο και άλλα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων. Έτσι τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή.