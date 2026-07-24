ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δίκη ο «Φραπές» για το «δικαίωμα σιωπής» στην Εξεταστική της Βουλής

Στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών θα καθίσει ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», με αφορμή τη στάση που είχε τηρήσει κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η στάση που τήρησε ο Γιώργος Ξυλούρης κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής τον περασμένο Δεκέμβριο αποτέλεσε αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Ο ίδιος επικαλούνταν το δικαίωμα της σιωπής, αν και δεν είχε την ιδιότητα του κατηγορουμένου, με την έρευνα να ξεκινά έπειτα από τη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων από το Κοινοβούλιο.

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Ο Γιώργος Ξυλούρης κατηγορείται για το πλημμέλημα της ψευδούς κατάθεσης, ενώ η δίκη του έχει προσδιοριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2027. Η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών από τη Βουλή, καθώς κατά την εξέτασή του επικαλούνταν επανειλημμένα το «δικαίωμα της σιωπής», χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Αντιμέτωπος και με δεύτερη δίκη

Παράλληλα, ο «Φραπές» αντιμετωπίζει και δεύτερη ποινική διαδικασία, αυτή τη φορά για το αδίκημα της απείθειας. Η υπόθεση αφορά την πρώτη κλήση του στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον των βουλευτών και είχε αποστείλει υπόμνημα, επικαλούμενος και τότε το δικαίωμα της σιωπής. Η συγκεκριμένη δίκη έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, έπειτα από αναβολή.